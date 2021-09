Tiršku po dveh odličjih še 24. mesto: Rezultat pove svoje, a nisem razočaran

Tiršek in strelski tabor na igrah v Tokiu so se zavedali, da bi bil njegov tretji finale lep uspeh, a obenem so opozarjali, da prevelikih pričakovanj ni, saj gre za mlado paraolimpijsko disciplino, ki jo najboljši slovenski strelec vadi šele tri leta.

Tako na koncu ob 24. mestu s 615,3 kroga Tiršek in trenerka Polonca Sladič nista bila pretirano razočarana. Njegov nastop je bil, morda z izjemo nekoliko slabše zadnje serije, v okviru zmožnosti.

"Na svetovnem prvenstvu 2018 v Južni Koreji sem bil peti v malem kalibru in osvojil kvoto za paraolimpijske igre. Danes se ni izšlo tako dobro, čeprav je rezultat v kvalifikacijah celo boljši kot takrat. Ampak konkurenca je dvignila normo, pozna se tudi oprema, vidi se, da veliko vlagajo v to. Žal jaz nimam takšnih razmer za trening," je po tekmi dejal Tiršek.

Brez razočaranja

A poudaril je, da ni razočaran: "Kljub temu je bila tekma fantastična in zelo sem užival. Rezultat pač pove svoje, ampak nisem razočaran. Mali kaliber je nepredvidljiv, jaz sem se trudil, delal, a nič ne de. Občutki za naprej so dobri."

Tiršek je pred svojo tretjo tekmo v Tokiu osvojil dve odličji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če pa upošteva še obe tekmi z zračno puško, kjer je končal na drugem in tretjem mestu, pa je zadovoljstvo še veliko večje: "Rezultat v Tokiu v celoti gledano je fantastičen, prišli smo po medaljo, osvojili dve, kar je dvestoodstotni izkupiček. Na treh paraolimpijskih igrah sem osvojil štiri medalje, to je fantastično. Če pogledam nazaj, so bile to sanje, danes pa je to resnica in presrečen sem."

Nov svetovni rekord

Na sicer zanimivem strelišču Asaka, kjer je dvorana za kvalifikacije do desetih metrov še zaprta, tako da veter nima tako velikega vpliva, je padel tudi nov svetovni rekord v tej disciplini. Kvalifikacije je dobil Srb Dragan Ristič s 631,3 kroga.

Finale bi bil lepo presenečenje

"Kakšnih posebnih želja ni bilo. Finale bi bil lepo presenečenje. Zanj je to mlada disciplina, doma nima ustreznega strelišča, trenira lahko samo v Ljubljani. Razen v zadnji seriji je svoj rezultat naredil, tako da nisem razočarana. S svojimi nastopi tukaj je presegel pričakovanja, lahko gremo zadovoljni domov," pa je zadnjo paraolimpijsko tekmo videla trenerka Polonca Sladič.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pohvalila je tudi dobro vzdušje v celotni paraolimpijski ekipi, vodstvo ekipe je strelcem omogočilo dobre bivalne razmere in tudi prevoze na oddaljeno prizorišče z avtomobilom, ko so odpovedali avtobusni prevozi. Sladičeva je sicer pogrešala klasične stike z gledalci in drugimi tekmovalci, a priznala, da so se že kar nekako navadili tudi na novo realnost koronskih časov.

"Moj cilj pred prihodom sta bila dva finala. Pinterjev je bil opcijski, vem, da je še vedno sposoben priti vanj, vendar se mora veliko 'poklopiti'. Ta cilj smo uresničili, nato pa iz dveh finalov potegnili dve medalji, kar je optimalni izid in smo več kot zadovoljni," pa je potegnila črto pod celotne igre.

Z današnjo strelsko tekmo so se tako iztekli slovenski nastopi na letošnjih igrah, na katerih je imela Slovenija sedem aktivnih udeležencev v šestih panogah. Igre v Tokiu se bodo uradno končale s slovesnostjo na olimpijskem stadionu v nedeljo zvečer.