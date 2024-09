Damijan Lazar: Pariz je spodbuda, temelj, da lahko gradimo naprej.

Lazar je v pogovoru ob koncu iger v Parizu poudaril, da sta zlata medalja strelca Frančka Gorazda Tirška in bron lokostrelske ekipe seveda osrednja dogodka za slovensko reprezentanco v Parizu, a ne gre pozabiti na delež drugih športnikov.

"Seveda nam je že na začetku odleglo, da je Tiršek osvojil to manjkajočo zlato medaljo. To je bil dodaten zagon in potrditev našim športnikom, da so na poti znanja in uspehov. Tudi drugi so odigrali pomembno vlogo in dosegli pričakovane cilje. Konec koncev lahko rečem, da so igre zelo uspešne, pomembno pa je tudi, da so v Evropi, nagovarjajo evropsko občinstvo in parašport približujejo po družbeni plati," je več pomenov iger v Parizu izpostavil predsednik slovenske krovne organizacije.

"Zavedati se moramo, da so razvite države daleč pred nami in že desetletja veliko vlagajo v parašport. Mi nekako stopamo na to pot razvoja, na dolgi rok se bo to obrestovalo. Imamo nekaj mladih, računamo na parakolesarstvo, namizni tenis ... Seveda pa je raven, ki jo je treba doseči, zelo visoka in zato je potrebno dovolj vadbe in strokovne podpore, ki nazadnje omogočita uvrstitev na paraolimpijske igre," meni Lazar o prihodnosti slovenskega parašporta.

Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta osvojila bron. Foto: Guliverimage

Spodbuda za naprej

Dosežki v Parizu bodo dali tudi polet za nadaljevanje zgodbe parašporta v Sloveniji, poudarja predsednik krovne zveze.

"To je spodbuda, temelj, da lahko gradimo naprej. Zlata medalja prinese medijsko pozornost, da tudi v Sloveniji mediji prevzamejo to zgodbo, ki prinaša uspehe. Prepričan sem, da bomo z evropskim skladom, v kratkem bomo sklenili pogodbo z ministrstvom, s projektom skušali vključevati vse invalide v sistem športa in zgraditi lokalno mrežo," pravi Lazar in poudarja, kaj bo največji izziv.

"To je velik korak k razvoju parašporta tudi v Slovenji. Je pa treba mlade privabiti v šport na način, ki jim je zanimiv, da se počutijo sprejete, pa tudi, da si zgradijo trdno osebnostno strukturo."

Kot primer športa v Sloveniji, ki je dosegel visoko raven, ima pa možnost napredka, je izpostavil (žensko) odbojko sede. "Ta šport ni primeren za vse oblike invalidnosti. Zaželena je višina, ki omogoča napredek v igri. Nabor je tu nekaj manjši v primerjavi z velikimi državami. Seveda je nekaj prostora še za razvoj, treba pa je pridobiti daljšo klop in imeti v rokavu več adutov."

"Vračajo se v mesto, dvorane so polne, Parižani so zelo gostoljubni"

O tem, ali je pariškim prirediteljem uspelo, kot so napovedovali pred igrami, paraolimpijske igre narediti enakovredne olimpijskim in poskrbeti za njihovo odmevnost, pa je Lazar prepričan, da je odgovor da.

"Zadeva je bila mišljena tako, da gredo Parižani med igrami na počitnice. A so dobili informacije, da mesto živi z igrami in da si je vredno ogledati dogodke. Vračajo se v mesto, dvorane so polne, Parižani zelo gostoljubni, prostovoljci pa neverjetni. To so igre, ki so blizu ljudem, športniki pa so v tem okolju odlično sprejeti. Vsi se počutimo kot ena družina znotraj športnega dogodka," je z vzdušjem v Parizu zadovoljen predsednik slovenskih športnikov invalidov.