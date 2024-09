Slovenija je v eni od dveh predtekmovalnih skupin na igrah osvojila tretje mesto, potem ko je premagala Ruando s 3:1 ter izgubila s Kanado in Brazilijo, obakrat z 0:3.

Italija je v drugi skupini A prav tako pristala na tretjem mestu, tako da sta se stari znanki - Italijanke so lani Slovenke premagale v finalu evropskega prvenstva - pomerili za peto mesto.

Slovenke so v prvem nizu po izenačenem začetku (6:6) imele manjšo krizo, ko si je Italija priigrala šest točk naskoka. Selektor Simon Božič je skušal nalet tekmic ustaviti z minuti odmora, a je Italija zadržala približno takšno prednost in dobila prvi niz.

Začetek drugega niza je bil boljši za Slovenijo; po nekaj asih, blokih in napakah tekmic je bil izid 5:2 in 9:6. A se je potem Slovenkam ustavilo, Italija pa je z delnim izidom 10:0 prišla do prepričljive prednosti z 20:10, ki je ni več spustila iz rok.

Tudi v tretjem nizu je bilo podobno. Začetno vodstvo Slovenk s 3:0 so Italijanke hitro izničile in same povedle z 12:4. A se Slovenke niso predale, z dobro obrambo in bloki so prišle le do dveh točk zaostanka (11:13, 14:16). Kapetanka Lena Gabršček je z asom zmanjšala le na 16:17, vendar je Italija spet ušla (23:16) in potem niz pripeljala do zmage.

Že pred tem je danes v boju za sedmo mesto Ruanda premagala gostiteljice Francozinje s 3:0.

Polfinalni tekmi bosta v petek, para sta Kitajska - Kanada in ZDA - Brazilija.

