Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paraolimpijskih igrah v Parizu v predtekmovanju v skupini B danes v 3., zadnjem krogu igrala z Brazilijo in izgubila z 0:3 (-14, -18, -15).

Slovenske odbojkarice so imele po porazu s Kanado z 0:3 in po zmagi nad Ruando s 3:1 še nekaj teoretičnih možnosti za polfinale, kamor se uvrstita prvi ekipi iz vsake predtekmovalne skupine. A za to bi morale danes premagati svetovne prvakinje Brazilke.

Na koncu se ni izšlo, čeprav so se Slovenke borile. V prvem nizu so bile najbližje pri 10:12, potem je Brazilija na hitro naredila razliko in brez težav zmagala.

V nadaljevanju so Brazilke spet bolje začele (6:3), Slovenija je potem imela štiri ali pet točk zaostanka, a brez prave možnosti, da bi ujela Brazilke. Kapetanka Lena Gabršček je sicer z asom znižala na 11:14, tudi pozneje so bile Slovenke kolikor toliko blizu (13:17, 15:20), niz pa so vseeno zanesljivo dobile svetovne prvakinje.

Slovenija je v tretjem nizu izenačila na 4:4, se potem po zaostanku vrnile na 9:10, po minuti odmora pa so tekmice pobegnile na 13:9. Minuto odmora je vzel tudi slovenski selektor Simon Božič, ki pa ni mogel več ustaviti brazilskega naleta (10:16, 13:21), tako da je Brazilija zmagala zanesljivo s 3:0.

Slovenija bo tako predtekmovanje končala na tretjem mestu, kar pomeni, da bo v sredo popoldne igrala tekmo za peto mesto proti tretji ekipi skupine A, kjer so ZDA, Kitajska, Italija in Francija.

