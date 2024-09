Biti dvakratni paraolimpijski prvak in drugi najvišji človek na svetu prinaša veliko pozornosti, ne zagotavlja pa udobne postelje v paraolimpijski vasi, te dni na lastni koži spoznava Morteza Mehrzadselakjani.

Zvezdnik reprezentance Irana v sedeči odbojki Morteza Mehrzadselakjani, znan pod vzdevkom Mehrzad, je visok kar 2,46 metra, kar zna otežiti življenje. Tudi v olimpijski vasi ne gre vse po načrtih, a Iranec se ne obremenjuje in spi kar na tleh.

"V Tokiu (na zadnjih olimpijskih igrah, op. a.) so pripravili posebno posteljo zanj, na žalost je tukaj (v Parizu, op. a.) niso, tako da spi na tleh," je za Olympics.com povedal glavni trener ekipe Hadi Rezaeigarkani in dodal, da Mehrzada to ni vrglo s tira.

Z iransko reprezentanco lovi tretje zaporedno zlato. Foto: Guliverimage

"Da, res nima posebne postelje, a v mislih ima najpomembnejši cilj. Njemu je vseeno, ali bo ležal na tleh ali pa ne bo imel dovolj hrane. Zanj je najpomembnejše, da postane prvak."

Merzad z rojaki na paraolimpijskih igrah lovi že tretje zaporedno zlato.