Italijanski veslač Giacomo Perini se je na paralimpijskih igrah v Parizu za kratek čas veselil bronaste medalje, a bil na koncu diskvalificiran, ker so v njegovem čolnu našli mobilni telefon.

Giacomo Perini je v kategoriji PR1 (ljudje, ki veslajo samo z rokami in rameni) priveslal do bronaste kolajne. Vsaj tako je mislil. A Italijanovo veselje je bilo kratkotrajno, saj so ga diskvalificirali.

Svetovna veslaška zveza je odločila, da je Perini kršil pravila z uporabo mobilne naprave med tekmo. Italijanski veslač vztraja, da med tekmovanjem ni uporabljal telefona, a da je imel telefon resnično v čolnu v majhni vrečki s steklenico vode.

Pritožbo italijanske zveze so zavrnili, a zveza se ne namerava ustaviti. Kot dokaz so sodnikom posredovali telefonske izpiske igralca. "Telefon sem dal sodnikom, da so videli, da je bil moj zadnji pogovor prejšnji večer s psihologom. Pravila ne pravijo, da ne smete prinesti telefona, ne smete pa komunicirati, " je 28-letnik dejal za Italijansko tiskovno agencijo Ansa.

Bron je po diskvalifikaciji Perinija pripadel Avstralcu Eriku Horrieju, prvak je postal Britanec Benjamin Pritchard.