Plank neuradno sedmi na paraolimpijskih igrah

Kot so pojasnili v slovenski ekipi po tekmi, pa rezultati še niso uradni. Zaradi več pritožb, neuradno prav na rekordni dosežek zmagovalca, bo vodstvo tekmovanja rezultate uradno potrdilo šele po več urah; Plank je tako zanesljivo sedmi, lahko pa pridobi še eno mesto.

Plank je izkušen udeleženec največjih tekmovanj, na paraolimpijskih igrah nastopa četrtič po Pekingu 2008, Londonu 2012 in Tokiu pred tremi leti. Takrat je bil sedmi, danes je to uvrstitev vsaj ponovil.

Slovenski atlet je bil na vrsti tretji. V tej kategoriji atleti ne mečejo diska izmenično, temveč tekmovalec, ko je v tekmovalnem stolu, izvede vseh šest metov.

Plank je začel z neveljavnim, potem pa po vrsti vrgel 13,31 m, 13,14 m, najboljši izid je imel v četrti seriji s 13,33 m, potem pa še 13,21 m in 13,15 m.

"Z nastopom sem zadovoljen, saj sem ostal zdrav. Mesto še ni določeno zaradi pritožbe, tako da se lahko še spremeni. Vzdušje pa je noro, malo moram še zbrati občutke in uživati v olimpijskem duhu. Rezultatsko mogoče ni nekaj posebnega, mesto pa ni slabo. Nekateri se ne držijo pravil, potem pa imamo težave na tekmovališču," je dejal Plank in namignil na dosežek današnjega zmagovalca.

"Lahko bi bilo mogoče bolje. Prvi met je šel najbolje, a je disk letel ven. Potem se osredotočiš, da jih skrajšaš. Zadovoljen sem, da se vračam zdrav domov," je še dodal Plank in namignil, da so to verjetno zadnje igre: "Bom rekel takole: nikoli ne reci nikoli, ampak po vsej verjetnosti bom počasi končal. Če sem najboljši v Sloveniji in lahko zastopam Slovenijo, bo tudi to v redu."

Pred igrami je imel atlet, ki je konec avgusta dopolnil okroglih 50 let, sicer veliko zdravstvenih težav. Vse od prejšnjih iger v Tokiu so v njegovi ekipi skušali odpraviti poškodbo rame, kar jim je v večji meri uspelo, a Plank ni bil najbolje pripravljen.

V tej sezoni je sicer njegov najboljši izid 13,83 metra.

"Moram reči, da je bilo kar v redu. Glede na vse skupaj je v okviru pričakovanj, z mestom smo tudi zadovoljni. Ni slabo v tem delu njegove kariere," je dejal trener Luka Cmok. "Prvi met je bil nekaj centimetrov preveč desno, bomo pa na video analizi videli, če je bil res najboljši," je o ponesrečenem prvem poskusu dejal trener.

V ospredju je za nov svetovni rekord Italijan Ganeshamoorthy krepko popravil dosedanji najboljši izid na svetu Brazilca Andreja Roche (23,80 m).

Brazilec je v Parizu z 19,58 metra končal na tretjem mestu. Pred njim je tudi izkušeni Latvijec Aspars Aignis, ki je tokrat v Parizu vrgel 20,62 metra in tako dobil jubilejno deseto medaljo na igrah, zbirko je začel že davnega leta 2000.

Preberite še: