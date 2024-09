Eifflov stolp bo obdržal olimpijske kroge

"Kot županja Pariza lahko rečem, da je odločitev moja in imam soglasje Mednarodnega olimpijskega komiteja. Torej da, ti prstani bodo ostali na Eifflovem stolpu," je povedala pariška županja Anne Hidalgo za francoski dnevnik Ouest-France. Pri tem ni navedla, za koliko časa. Povedala je, da bo pet lažjih prstanov enake velikosti nadomestilo tiste, ki so sedaj pritrjene na najbolj simbolnem spomeniku francoske prestolnice, ker so sedanji pretežki, da bi dolgo zdržali na stolpu.

Hidalgova je prav tako ponovila svojo željo, da bi olimpijski kotel, v katerem je "gorel" olimpijski ogenj, ostal v vrtovih Tuileries, vendar bo imel zadnjo besedo o tem predsednik Emmanuel Macron, saj je lokacija državna last.

Organizatorji so prejeli številne domače in mednarodne pohvale za nemoten potek olimpijskih iger med najbolj ikoničnimi spomeniki Pariza, ki so zagotavljali slikovito ozadje med tekmovanji.

Hidalgova je pozdravil uspeh in izpostavila, da "so se Francozi spet zaljubili v Pariz, ki ne bo nikoli več enak". Navedla je načrte za ponovno odobritev kopanja v delih reke Sene do poletja 2025. Med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami so imeli organizatorji obilo težav in so morali nekatere treninge in tekmovanja v Seni prestavljati zaradi onesnažene vode.