Tiršek za las brez finala z zračno puško leže

Za Frančka Gorazda Tirška je bila to druga tekma na pariških igrah. Prvo je končal z največjim uspehom v karieri, saj je pred dvema dnevoma z zračno puško stoje v kategoriji R4 osvojil zlato kolajno. Do letošnjih iger je bil trikrat srebrn v disciplini, v kateri je tokrat osvojil zlato, v Londonu 2012, Riu 2016 in Tokiu pred tremi leti. Na Japonskem je dobil še bron v disciplini, v kateri je nastopil danes, z zračno puško leže.

V osrednjem francoskem strelskem središču v Chauteraouxu je bil Tiršek blizu še eni uvrstitvi v finale, a je na koncu zmanjkala le desetinka kroga. Portugalka Margarita Lapa je kot zadnja finalistka zadela 636,4 kroga, Tiršek pa 636,3. Do petega mesta, kjer je bil Italijan Roberto Lazzaro, pa je Tiršku zmanjkalo le 0,6 kroga.

Franček Gorazd Tiršek Foto: Vid Ponikvar "Težko karkoli komentiram, najbolj pa me jezi in boli, ker vem, kje so šle desetinke. Spočil sem svoje oči, ki pa mi danes res niso služile. Verjetno je bil kriv tudi slab spanec. Zadel sem serijo 107,6, to je bil najboljša serija kvalifikacij. Ustreliti znam dobro, a ko se mi delala meglica na očesu, ni bilo ostrine," je tekmo pospremil Tiršek.

Za opazovalce in navijače na tribunah je bila tekma stresna, saj se je Tiršek v zadnjih minutah nenehno gibal okrog osmega mesta, ki ga je nazadnje za malenkost izgubil. A sam tega med nastopom ni vedel. "Med tekmo nisem vedel, v kakšnem položaju sem. Po občutku se mi je zdelo, da sem nekje na robu finala, a se s tem nisem obremenjeval. Začetek je bil počasen, nisem hotel nekaj narediti na pamet. Težko bi rekel, da sem imel na prvi tekmi srečo. Tam so bili trud, znanje in predanost poplačani za nazaj. Tu pa mi je res zmanjkalo malo sreče in ostal sem zunaj finala."

"Sem pa vesel in ponosen nase, da mi je uspelo v treh, štirih mesecih sestaviti puško in strelski stol. Ljudje v Sloveniji, od katerih pričakuješ poštenje pri nakupu opreme, so mi obrnili hrbet in se norčevali iz mene. Tako sem se odpravil v tujino in sestavil vse na novo. Malo ljudi je verjelo vame, a sem dokazal, da je mogoče, če verjameš vase," je zadnje mesece pred igrami strnil Tiršek.

Tudi trenerka Andreja Gorjup je priznala, da je bilo po nastopu nekaj razočaranja. "Tokrat sreča ni bila na naši strani. Imeli smo jo že pred dvema dnevoma, za kar smo zelo hvaležni, tokrat pa je bila nekje drugje," je po tekmi dejala Gorjup.

"Ko sva z Nanijem na liniji, ne veva, kje smo. Zato ni vedel, kaj se dogaja. Sicer pa je nekoliko utrujen, za njim so neprespane noči. To se pozna. Ima močno voljo in koncentracijo. Eno serijo je izpeljal, kot je treba, potem pa so se pojavile težave z vidom in se žal ni izšlo."

Za Tirška je bil ta nastop zadnji z zračno puško, 4. septembra bo nastopil še z malokalibrsko puško v disciplini R9.