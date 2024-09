Paraolimpijske igre v Parizu so se končale, na vrsti je LA 2028

Z večerno slavnostno prireditvijo na osrednjem pariškem stadionu Stade de France so se končale paraolimpijske igre v Parizu. Prireditelji so ugasnili paraolimpijski ogenj, zastavo paraolimpijskega gibanja pa je prevzel naslednji gostitelj, Los Angeles, kjer bodo igre leta 2028.

Slavnostno odprtje iger je 28. avgusta potekalo na prostem na trgu Concorde. Za konec iger so se v Parizu vrnili v bolj tradicionalno okolje, osrednji stadion, a so scenarij zaključne prireditve zasnovali živahno in sproščeno. Le pri enem delu niso imeli nadzora nad dogajanjem - vreme tokrat ni bilo na njihovi strani, saj je prireditev motil močan dež.

Prireditev je potekala pod geslom Paris est une fete (Pariz je zabava), vanjo pa so vključili številne najboljše francoske umetnike s področja elektronske in tehno glasbe, dodali pa še pirotehnične in svetlobne učinke. Stadion, danes je bilo na njem 64.000 gledalcev, so tako spremenili v velik oder, na katerem je hkrati nastopilo 24 najbolj znanih francoskih didžejev. Pomemben del pa so bili tudi plesalci, ena glavnih točk je bila točka brejkinga, letošnjega olimpijskega športnega novinca v Parizu.

Ob koncu dogajanja na igrah so gledalci na stadionu lahko pospremili predstavnike 169 delegacij (168 nacionalnih komitejev in begunske paraolimpijske ekipe), skupaj s spremljevalci jih je bilo na prireditvi 5800.

"V življenju so stvari, ki se nas dotaknejo in dogodki, ki nas zaznamujejo ter spremenijo v boljše ljudi. Te igre niso bile samo šport, niso bili samo rekordi. Bile so takšen izjemen dogodek, ki nas je vse spremenil in nihče si ne želi, da se igre končajo," je v nagovoru ob koncu dejal predsednik organizacijskega odbora iger Tony Estanguet in dodal: "Dragi športniki, to je bilo neverjetno, neponovljivo in nepozabno. Hvala vam, vsi smo videli, kaj pomeni vključujoča družba."

"Paraolimpijci, navijači, Parižani! Danes smo podrli vse rekorde, Pariz je postavil temelje za vse naslednje paraolimpijske igre. Hvala Tonyju Estanguetu in njegovi ekipi, ki so pripravili najbolj spektakularne igre doslej. Posebna zahvala gre prostovoljcem in seveda navijačem, po katerih je zdaj Francija znana. Igre so bile neverjetne in izjemne," je med drugim v zaključnem govoru dejal predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons. In dodal, da morajo naslednji prireditelji izkoristiti uspeh teh iger za še večjo vključenost invalidov v družbo.

Poskrbeli so tudi, da so bili športniki tokrat v središču dogajanja, saj so jim namenili prostor pod odrom, mimohod udeležencev z zastavami (slovensko sta nosila dobitnika brona v lokostrelstvu Živa Lavrinc in Dejan Fabčič) pa je bil na vrsti že kmalu po uvodu. Tako so potem glavni akterji letošnjih iger lahko predstavo spremljali iz prvih vrst parterja.

Ugasnil je tudi paraolimpijski ogenj, ki je med igrami gorel v posebnem podstavku pod toplozračnim balonom na vrtovih Tuileries blizu Louvra. Na stadionu pa so svetilko s plamenom simbolično upihnili nekateri najbolj uspešni francoski športniki na igrah.

Paraolimpijsko zastavo je pariška županja Anne Hidalgo predala Parsonsu, ta pa nato županji naslednjega prireditelja Los Angelesa, Karen Bass.

Pripravili so tudi kratko predstavitev naslednjih iger, ko bodo paraolimpijci nastopali v kalifornijskem zvezdniškem filmskem mestu. V tem slogu je potekala tudi predstavitev, ki seveda ni mogla brez holywoodskih vložkov ...

