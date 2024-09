Lavrinc je izločilni del tekmovanja z ukrivljenim lokom začela z zmago v osmini finala, premagala je Nemko Floro Kliem s 6:4. V popoldanskem četrtfinalu je bila njena tekmica Mongolka, ki je kvalifikacije končala kot tretja, Lavrinc je bila šesta. Lavrinc je novinka na igrah, danes pa se je v četrtfinalu dvakrat vrnila po zaostanku.

Njena tekmica je dobila prvo in tretjo serijo s 27:23 in 26:23, Lavrinc pa drugo in četrto z 28:27 in 26:20. Pri slednji je dosegla tudi eno od dveh desetic v četrtfinalu, po izenačenju na 4:4 - slovenska lokostrelka je v dvoboju vseskozi streljala prva, njena tekmica pa druga - pa je sledila še odločilna peta.

V tej je Slovenka zadela dve devetici in imela pred zadnjim strelom prednost pred tekmico, saj je ta obakrat zadela osmico. A po zadnjem strelu Lavrinc je puščica končala v petici, Mongolka pa je hladnokrvno zadela desetico in s 26:23 in 6:4 napredovala v polfinale.

Živa Lavrinc je tekmovanje končala v četrtfinalu. Foto: Reuters

"Velik pritisk, še posebej, če nimaš dolgoletnih izkušenj"

"Dlje kot traja tekmovanje bližje so si lokostrelci in žal lahko zmaga samo eden, tokrat žal to ni bila Živa. Potrebovala je samo še en dober zadetek in to je tudi vedela. In to je velik pritisk, še posebej, če nimaš dolgoletnih izkušenj. Včasih ga zdržiš, včasih ne. Tokrat ga ni, bo pa to verjetno dobra izkušnja za naprej," je tekmo ocenila trenerka Brina Božič.

"Ta dvoboj je bil boljši kot prvi, zdaj je bila drugič v tej finalni areni. Že po psihološkem počutju je bila bolj mirna. S tem dvobojem sem zadovoljna, začela je bolj zadržano, potem je naredila kar nekaj dobrih strelov in škoda, da se ni izšlo," je še dodala Božič.

"Kar 'black out' se človeku zgodi, kadar je živčen"

Razplet četrtfinala je pomenil, da je na svojih prvih igrah Lavrinc končala na šestem mestu. "Kar 'black out' se človeku zgodi, kadar je živčen. Potem pa odreagira pravilno ali pa zmrzne. Jaz sem očitno zmrznila, malo dolgo sem bila tam gor in sem vedela, da zdaj ne gre. Misli pa so ušle že prej, sicer bi kot robotek streljala naprej. Včasih ima človek srečo in dobi jokerja, včasih pa ga ni," je dvoboj slikovito opisala Lavrinc.

V četrtek sledi še mešana ekipna tekma. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Energija mi je tukaj res všeč, ko te gleda taka množica, ker so ponavadi naše tekme dolgočasne, tam ni nikogar. Predvsem pa je v glavo prišla misel 'če to zmagam, je že tekma za medalje' ... Najbrž je bila ta misel odločilna, da je malo ušlo vse skupaj izpod nadzora," je še dodala slovenska tekmovalka.

"Zdaj sem se mogoče že malo navadila, zjutraj je bilo vse prvič. Kakorkoli, vesela sem, da je mimo. Po eni strani žalostna, ker nisem zdržala pritiska. Škoda ... Daj, Živa, sestavi se, no," je bila na koncu tudi malo samokritična.

Lavrinc bo na igrah v četrtek natopila še na mešani ekipni tekmi z Dejanom Fabčičem, ki ga posamični nastopi čakajo v sredo.