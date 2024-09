Dejan Fabčič končal posamične nastope že v prvem krogu

Fabčič je na prejšnjih igrah v Tokiu, ko je prvič nastopil kot lokostrelec, prišel do osmine finala, danes se je končalo že krog pred tem.

Za slovenskega lokostrelca so bili usodni slabši začetki serij, saj je med drugim zadel le štirico in petico. Kljub temu ni bil brez možnosti za zmago, saj je napake delal tudi tekmec in dvakrat zgrešil tarčo. Toda po zmagah Fabčiča v drugi in četrti seriji ter izenačenju na 4:4 je nato v peti - spet po slabšem začetku Slovenca - Papagan slavil s 27:24 in dobil dvoboj.

Posamičnega dela iger je tako za oba slovenska lokostrelca, Živa Lavrinc je v torek prišla do četrtfinala, konec. Čaka pa ju še zadnji nastop, v četrtek bosta tekmovala v ekipni preizkušnji.

