Paraolimpijec Dejan Fabčič novi ambasador integritete

Paraolimpijec Dejan Fabčič je novi ambasador integritete. Gre za naziv, ki ga podeljuje Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) posameznikom, ki s svojo življenjsko zgodbo, profesionalno predanostjo in športno vztrajnostjo poosebljajo vrednote poštenosti in odgovornosti.

"Niti v športu niti v poklicu ni prostora za bližnjice. Štejejo poštenost, disciplina in osredotočenost na rezultate, na katere si lahko ponosen," je za spletno stran KPK poudaril Fabčič, ki bo kot novi ambasador integritete na različne načine sodeloval pri osveščanju o pomenu osebne integritete za posameznika in širšo skupnost.

Dobitnik bronaste kolajne v mešanem paru z Živo Lavrinc v lokostrelstvu na lanskih paraolimpijskih igrah v Parizu je sicer poklicno zdravnik, specialist interne medicine, ter dela kot vodja ambulante za bolezni ščitnice in diabetes v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Ob tem je tudi predan športnik. Najprej je bil plavalec in kajakaš, nato pa se je posvetil lokostrelstvu.

KPK je leta 2023 zasnovala projekt Ambasadorji integritete, katerega namen je širiti zavedanje o pomenu integritete s pomočjo posameznikov, ki s svojim osebnim in poklicnim delovanjem dokazujejo, da je mogoče tudi v najzahtevnejših okoliščinah ostati zvest pravim vrednotam.

"Ambasador integritete s svojo močno moralno držo na svoj način prispeva k bolj pošteni, pravični in na škodljive prakse odporni družbi ter krepi zavedanje, da vsak posameznik s svojimi dejanji in vsakodnevnimi odločitvami soustvarja družbo, v kateri živimo, in njeno prihodnost," so zapisali pri KPK.

Fabčič se je kot ambasador integritete tretje generacije pridružil šestim takšnim posameznikom iz preteklih dveh let. To so alpska smučarka Ilka Štuhec, smučarski skakalec Žiga Jelar, selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, akademski glasbenik, imitator in satirik Tilen Artač, humanitarka in podjetnica Ana Lukner Roljić ter poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan.

Preberite še: