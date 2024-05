Slovenke dobile tekmice na paraolimpijskih igrah v Parizu

Slovenska reprezentanca odbojke sede je dobila tekmice v predtekmovanju turnirja na poletnih paraolimpijskih igrah v Parizu. Žreb je Sloveniji namenil predtekmovalno skupino B, v njej pa bodo igrale še Kanada, Brazilija in Ruanda. V skupini A bodo Francija, ZDA, Kitajska in Italija.

Slovenke bodo na igrah prvič po letu 2012, sicer pa bodo nastopile četrtič. Doslej so bile četrte v Atenah in Pekingu, šeste pa v Londonu.

Vozovnico za Pariz so si sicer že zagotovili debitantka na igrah Živa Lavrinc (lokostrelstvo), Dejan Fabčič (lokostrelstvo, na igrah bo nastopil četrtič) in Franček Gorazd Tiršek (strelstvo, pred njim so četrte igre, lovil bo peto paraolimpijsko kolajno).

Živa Lavrinc je bila sploh prva v slovenski odpravi, ki ji je uspelo priti to paraolimpijske vozovnice, sledil ji je Dejan Fabčič, oba sta trenutno na evropskem prvenstvu v Rimu.

Dejan Fabčič je trenutno v Rimu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prav na lanskem evropskem prvenstvu si je ob naslovu evropskega prvaka kvoto priboril še strelec Franček Gorazd Tiršek.

Kandidati za nastop na igrah so tudi Henrik Plank (met diska), Robi Kogovšek (tek na 400 m), Anej Doplihar (kolesarstvo), Ljubiša Gajić (namizni tenis) ter Nataša Bartol (boccia).