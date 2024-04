Po čustveni in naporni uvrstitvi motivirano v Pariz

Na odločilni tekmi je po petih nizih s 3:2 premagala Iran. Slovenske odbojkarice bodo tako še četrtič igrale na paraolimpijskih igrah, a obenem prvič po letu 2012.

"Na začetku je bilo videti, da bo šlo gladko, a smo vedele, da ne bo enostavno"

Danes so odbojkaricam ob tem uspehu pripravili sprejem, ki je potekal na OŠ v Šempetru v Savinjski dolini. "Bil je čustven turnir. Na začetku je bilo videti, da bo šlo gladko, a smo vedele, da ne bo enostavno. Res naporno, fizično in čustveno. Dejstvo je, da je priti na igre kar majhna misija nemogoče za državo, kot je Slovenija. Čeprav imamo majhno ekipo v primerjavi z drugimi državami, se nas je zbralo deset pravih," je pot do iger podoživela kapetanka Lena Gabršček.

Foto: ParaVolley Europe

"Cilji so visoki, rezultati v zadnjem času kažejo, da smo super ekipa. Imamo prostor za napredek, v vsaki tekmi bomo šli na zmago in lahko pridemo daleč," je o ciljih dejala kapetanka in dodala: "Prvič sem bila na igrah pri 18 letih in sem bila neizkušena. Zdaj vem, kam se podajam, grem v vlogi kapetanke in to bo velika čast."

Pot do Pariza pa ni bila lahka. Slovenke so v predtekmovanju sicer dobile vse tekme, klonile so le proti Kitajski, a ta tekma ni štela za razvrstitev, saj so si Kitajke že prej zagotovile nastop v Parizu.

V finalu so proti Iranu vodile z 2:0 v nizih, a so nasprotnice izenačile, v odločilnem petem pa tudi vodile. Pri 11:11 so jih Slovenke ujele, nato povedle s 13:12 in 14:13, preden so po servisu Gabršček dobile niz in s tem tudi vozovnico za Pariz.

Slovenija je na Kitajskem nastopila v postavi Jana Ferjan, Saša Kotnik Hren, Mira Jakin, Suzana Ocepek, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tija Vrhovnik, Barbara Kocmur, Valentina Brik in Lena Gabršček.

Damijan Lazar: Po korakih smo rasli in se borili

Kotnik Hren je edina v ekipi, ki se je na igre uvrstila štirikrat kot aktivna igralka. Simon Božič pa je bil leta 2012 pomočnik trenerja v Londonu, zdaj vodi reprezentanco.

"Čestitke dekletom, mi smo verjeli v to zgodbo in smo po korakih rasli in se borili. Zato se danes veselimo, naša zveza združuje 26 športnih panog in je zelo pomembno, da imamo tudi ekipo, ki se bo udeležila iger. V Slovenijo bomo prinesli odlične rezultate, kot zveza, ki pokriva tudi odbojko sede, pa se bomo potrudili, da bodo šle na igre pripravljene in dosegle svoje sanje," pa je dejal predsednik krovne zveze za šport invalidov Slovenija - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.

Damijan Lazar Foto: Bor Slana/STA

Dodal je, da ostaja nekaj grenkobe, ker še ni zanesljivo, ali bo igre mogoče spremljati tudi v Sloveniji. "Televizija Slovenija ni zakupila licence za prenos, čaka nas še nekaj borbe in pregovarjanja, da bi se to zgodilo. A s takim rezultatom imamo več možnosti, da bi se to zgodilo" je poudaril Lazar.

Vsaj še trije paralimpijci

Paraolimpijske igre v Parizu bodo med 28. avgustom in 8. septembrom. Poleg odbojkaric bodo v slovenski odpravi zanesljivo še lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič ter izkušeni strelec Franček Gorazd Tiršek. Še nekaj slovenskih športnikov pa ima možnost, da se do konca junija uvrsti na igre.