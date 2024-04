Nove vstopnice za OI v Parizu na voljo sto dni pred igrami

"Naslednji teden, 17. aprila ob 10. uri, bomo dali v prodajo 250.000 novih vstopnic za vse športe, vse cenovne kategorije in vsa tekmovalna mesta," je Estnaguet danes povedal novinarjem.

Zaradi kritik visokih cen ob prejšnjih izdajah je dodal, da bo cena posamezne vstopnice pri polovici zdaj ponujenih manjša kot sto evrov. Na voljo bo med drugim 10.000 vstopnic za gimnastiko, 15.000 za plavanje, 12.000 za tenis in 35.000 za odbojko na mivki, ki bo potekala na začasnem stadionu pred Eifflovim stolpom, še piše AFP.

"Biti boste morali hitri," je še opozoril Estanguet. Kot je pojasnil, je velika večina vstopnic - skupaj 7,9 milijona - že prodanih. Pričakujejo, da bodo vstopnice prihodnji teden ena zadnjih priložnosti za zagotovitev sedežev.

Po podatkih organizacijskega odbora iger je bilo dve tretjini kupcev iz Francije, vstopnice pa so si zagotovili tudi ljudje iz 150 različnih držav.

"Pripravljeni smo. Pripravljeni smo na ciljno ravnino. Pridobili smo si veliko samozavesti in miru. Želimo organizirati velike, spektakularne igre. Od tega nismo nikoli odstopili. Vedno smo bili drzni," je še dodal Estanguet.

Pariške igre se bodo sicer začele 26. julija in bodo trajale do 11. avgusta. Sledijo paraolimpijske med 28. avgustom in 8. septembrom.

Preberite še: