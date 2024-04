Slovenske rokometašice konec tega tedna prvič v zgodovini čaka boj za veliki podvig – prvi nastop na olimpijskih igrah. Slovenke se bodo v boju za nastop v Parizu v četrtek v Neu-Ulmu najprej pomerile z Nemčijo (17.45), nato jih v soboto (16.45) in nedeljo (16.00) čakata še obračuna s Paragvajem in Črno goro.

"Res si želim, da bi nas bilo v Parizu čim več, v prvi vrsti si želim, da bi uspelo tudi našim dekletom," je pred slabim mesecem dni po vrnitvi iz kvalifikacijskega turnirja za rokometaše z olimpijsko vozovnico v žepu razlagal selektor slovenske moške rokometne izbrane vrste Uroš Zorman. Ta bo moško reprezentanco poleti popeljal na četrte olimpijske igre. Svoj prvi nastop na tekmovanju petih krogov bodo tako zdaj lovile še slovenske rokometašice, ki imajo priložnost, o kateri so lahko še pred nekaj časa le sanjale.

Velik podvig je Slovenkam uspel že lani decembra, ko so se uvrstile na kvalifikacije. Čeprav pogled na slovensko reprezentanco pred takratnim turnirjem ni navdajal z veliko mero optimizma, je zasedba Dragana Adžića pokazala, da je v zadnjih letih in tekmovanjih storila korak naprej ter kljub odsotnosti nekaterih nosilk osvojila tako želene priložnosti. Zadnje potnike na OI bodo dali trije kvalifikacijski turnirji, na enem od teh bo igrala tudi Slovenija, ki bo olimpijsko vozovnico lovila v Neu-Ulmu od četrtka do nedelje v družbi Nemčije, Črne gore in Paragvaja, v Pariz pa se bosta zavihteli najboljši izbrani vrsti.

Dragan Adžić bo skušal Slovenijo popeljati v Pariz. Foto: www.alesfevzer.com

Prvič v boj v četrtek

Slovenke bodo na odločilnem kvalifikacijskem turnirju za OI prvo tekmo igrale v četrtek ob 17.45 z Nemčijo, po dnevu premora jih v soboto ob 16.45 čaka obračun s Paragvajem, za konec pa v nedeljo ob 16. uri še s Črno goro. Če Paragvaj ne sodi med tiste, ki bi bili na kakovostni ravni Slovenk, sta glavni tekmici za dve mesti vsekakor Nemčija in Črna Gora.

"Analizirali smo nekaj obračunov Nemk. V zadnjem času niso igrale močne tekme, ampak se je videlo, da igrajo hitro, poletno, vidi se, katero kombinatoriko uporabljajo. V zadnjih letih se res nismo velikokrat spopadle z Nemčijo, glede tega nam je Črna gora bližje, ampak se srečujemo z igralkami po klubih, tako da individualne kakovosti poznamo. Upam, da imamo pravi recept za to, da jih ustavimo," je tekmice pred odhodom v Nemčijo ocenila Tamara Mavsar.

Tamara Mavsar je pri 33. letih ena izmed izkušenejših slovenskih reprezentantk. Foto: www.alesfevzer.com

"Težko je to z nečim primerjati. Je edinstven dogodek, trenutek. Starejše igralke nam malo zavidajo. Smo tako blizu, dobro delamo in upamo, da se nam bo to poplačalo. Zdaj gledamo le še Eifflov stolp, upam, da ga obiščemo. Smo na dobri poti, se dobro poznamo, na zadnjih dveh velikih tekmovanjih smo dobro igrale. Ob tem so za nami dobri treningi in vse to se mora nekje poplačati," je še dejala Mavsarjeva.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Energija je prava, motivacija, samozavest rasteta iz dneva v dan, tako da verjamem, da smo vse pravilno zložili," je prepričan Dragan Adžić, ki ga veseli dejstvo, da bo lahko računal na popolno slovensko zasedbo, ob tem pa ima že izkušnje z igranjem na največjem športnem tekmovanju na svetu, saj je črnogorsko vrsto na OI 2012 v Londonu popeljal do olimpijskega srebra.

Na olimpijskem turnirju bo tako na moškem kot ženskem turnirju igralo po 12 reprezentanc. V ženski konkurenci ima za zdaj zagotovljen nastop polovica, in sicer Francija kot gostiteljica, Danska, Norveška, Južna Koreja, Angola in Brazilija. V moški konkurenci pa bodo na OI igrali Francija, Danska, Japonska, Argentina, Švedska, Egipt, Hrvaška, Nemčija, Norveška, Madžarska, Španija in Slovenija.

Tekme Slovenije na turnirju 3, Neu-Ulm: Četrtek, 11. april:

17.45 Nemčija – Slovenija Sobota, 13. april:

16.45 Slovenija – Paragvaj Nedelja, 14. april:

16.00 Črna gora – Slovenija *Na turnir se bosta uvrstili najboljši reprezentanci s turnirja.

