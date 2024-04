Slovenke v tretjem bobnu

Slovenska ženska rokometna reprezentanca, ki je v nedeljo potrdila uvrstitev na evropsko prvenstvo, bo prihodnji teden (18. aprila) na žrebu skupin na Dunaju v tretjem bobnu, je objavila Evropska rokometna zveza. Ob Sloveniji so v istem bobnu še Srbija, Hrvaška, Poljska, Severna Makedonija in Islandija.

V prvem bobnu bodo Norveška, Danska, Črna gora, Francija, Švedska in Nizozemska. V drugem bobnu so Nemčija, Španija, Romunija, Madžarska, Švica in Avstrija, v četrtem pa Češka, Ukrajina, Turčija, Ferski otoki, Portugalska in Slovaška.

Prvenstvo bodo med 28. novembrom in 15. decembrom letos gostile Madžarska, Avstrija in Švica.

Nekatere ekipe so vnaprej razporejene v predtekmovalne skupine. Madžarska bo igrala v skupini A, Črna gora v skupini B, obe pa bosta predtekmovanje odigrali v Debrecenu. V Baslu bo v skupini C Francija in v skupini D Švica, v Innsbrucku pa bo v skupini E Avstrija in v skupini F Nemčija.

Drugi del tekmovanja bosta gostila Debrecen in Dunaj, polfinale in finale pa bo v avstrijski prestolnici.

