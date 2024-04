Slovenske rokometašice v Latviji s pomlajeno zasedbo

Varovanke črnogorskega trenerja Dragana Adžića imajo po štirih tekmah štiri točke in zasedajo drugo mesto. Francija ima na vrhu osem točk, štiri ima še Italija, brez njih je Latvija. Slovenija je Latvijo na domačem igrišču v Celju zanesljivo premagala z 51:13. Selektor Adžić je že pred dnevi na novinarski konferenci dejal, da bodo priložnost za dokazovanje na gostovanju dobile mlajše slovenske igralke, obenem pa bodo izkušenejše reprezentantke vmesni čas izkoristile za dodatne treninge pred preostalima velikima izzivoma.

V Latvijo je tako odpotovalo 15 igralk, in sicer krilni rokometašici Elena Erceg in Tinkara Kogovšek, zunanje igralke Žana Cerovak, Nena Černigoj, Lara Ermenc, Ema Hrvatin, Vita Ivanović, Erin Novak, Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec in Azra Zulić, krožni napadalki Valentina Tina Klemenčič in Lana Puncer ter vratarki Dijana Đajić in Luna Mija Zupan.

Puncer, Klemenčič, Đajić, Černigoj, Hrvatin in Novak se bodo po prihodu nazaj v Slovenijo priključile ostalim reprezentantkam v pripravah na zadnji dvoboj kvalifikacij za EP proti Italiji. Tekma se bo v dvorani Kodeljevo v Ljubljani začela v nedeljo ob 18. uri. Na EP sicer potujeta po dve najboljši reprezentanci iz osmih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe.

Nato Slovenke med 11. in 14. aprilom čakajo olimpijske kvalifikacije v Neu-Ulmu. Za prvi nastop na OI se bodo pomerile proti Nemčiji, Paragvaju in Črni gori.

Rokomet, kvalifikacije za EP 2024, 5. krog:

Četrtek, 4. april:

Lestvice: