Selektor predstavil dva različna seznama igralk

Slovenke se bodo na pripravah za aprilski cikel tekem zbrale v ponedeljek, 1. aprila. Pred odhodom v Nemčijo, kjer si bodo skušale priigrati prvi olimpijski nastop, bodo odigrale še tekmi zadnjega cikla kvalifikacij za EP proti Latviji v gosteh (4. april) in Italiji na Kodeljevem (7. april).

Po kvalifikacijskih tekmah Adžićeve varovanke čaka najbolj pomemben del leta, nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Turnir v Nemčiji bo na sporedu med 11. in 14. aprilom. V Neu-Ulmu se bodo Slovenke najprej pomerile proti domačinkam, nato pa po dnevu premora sledita še dvoboja proti Paragvaju in Črni gori.

"Ponudila se je priložnost, da na gostovanje odidejo mlajše igralke"

Selektor Adžić je danes na novinarski konferenci predstavil dva različna seznama igralk, na katere računa za pet aprilskih dvobojev. Na prvi tekmi proti Latviji bodo igrale mlajše rokometašice, nato pa bo Italija za najboljšo zasedbo služila kot priprava za tekme v Nemčiji.

"Zato, ker to lahko storimo. Črna gora ima za razliko od nas v kvalifikacijah zelo težko tekmo in bo igrala v prvi postavi. Latvija pa je reprezentanca, proti kateri lahko našim igralkam omogočimo nekaj dodatnega časa in miru pred pomembnejšimi tekmami. Ponudila se je priložnost, da na gostovanje odidejo mlajše igralke, ki bodo pred tem nekaj časa skupaj trenirale," je svojo odločitev pojasnil Adžić.

Po vrnitvi iz Latvije se bo šest igralk, ki so tudi na seznamu za drugo tekmo in kvalifikacije za OI, pridružilo ostalim rokometašicam, ki se bodo medtem pripravljale v Ljubljani.

Verjame, da bodo na pripravah našli samozavest

Zadnji tedni za črnogorskega stratega niso bili najbolj uspešni, z reprezentanco je doživel dva visoka poraza proti Francozinjam, sicer svetovnim in olimpijskim prvakinjam, nato pa je s Krimom Mercatorjem izpadel še v dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj proti Bukarešti.

"Zagotovo si nismo želeli, da se bodo tekme proti Franciji in nato s Krimom proti Bukarešti končale, kot so se. Zdaj to terja večji napor od vseh nas, da dvignemo motivacijo in razpoloženje na raven, podobno tistima na svetovnem in evropskem prvenstvu. To je moj cilj," je dodal Adžić.

Foto: RZS

Prepričan je, da bo od ponedeljka dovolj časa, da se igralke ustrezno pripravijo na največji izziv njihovih življenj.

"Verjamem, da bomo na pripravah našli samozavest in to, kar nas je pred tem krasilo. Verjamem, da bodo moje varovanke pripravljene za vrhunski reprezentanci, kot sta Nemčija in Črna gora, ki sta vsaj po mojem mnenju premagljivi," je Adžić razlagal po novinarski konferenci v Trebnjem.

Odkar je postal selektor slovenskih rokometašic, si želi tudi s Slovenijo nastopiti na olimpijskih igrah. To čuti tudi od svojih varovank, za katere je to velika priložnost.

"O tem moje varovanke niso razmišljale, ko sem pred tremi leti prevzel vodenje reprezentance. Zadnje svetovno prvenstvo v Sloveniji pa je pokazalo, da v njih raste motivacija in tekmovalnost. Storili smo dovolj, da se uvrstimo v kvalifikacije, zdaj pa imamo tudi resno ekipo, ki lahko s ponosom zastopa slovenske barve v boju za nastop na OI," je še zaključil Adžić.

Seznam reprezentance za Latvijo: Lara Bukovec, Azra Zulić (obe Z'dežele), Žana Cerovak, Dijana Đajić, Elena Erceg, Lara Ermenc, Vita Ivanović, Valentina Klemenčič, Klea Pirtovšek, Tea Pogorelc, Tinkara Rakovec, Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator), Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina), Ema Hrvatin (Zwickau), Tinkara Kogovšek, Saša Posega (obe Litija), Lana Puncer (Velenje), Erin Novak (Kisvarda); Seznam reprezentance za Italijo in olimpijske kvalifikacije: Ana Abina, Nena Černigoj (Mlinotest Ajdovščina), Ema Abina, Dijana Đajić, Manca Jurič, Valentina Klemenčič, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Nina Spreitzer, Tjaša Stanko, Alja Varagić, Maja Vojnovič (vse Krim Mercator), Ana Gros (Györ), Ema Hrvatin (Zwickau), Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Ema Marija Markovič (Z'dežele), Erin Novak (Kisvarda), Elizabeth Omoregie (Bukarešta), Amra Pandžić (Baia Mare), Lana Puncer (Velenje), Maja Svetik (Füchse);