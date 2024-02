Slovenke v Velenju proti svetovnim prvakinjam

Francozinje bodo slovenske tekmice tudi v nedeljo, ko bo tekmo 4. kroga gostil Orleans. Slovenke bodo kvalifikacije sklenile aprila, ko se bodo v gosteh pomerile z Latvijkami, v domovini pa jih čaka obračun z Italijankami. Oboje so v prvem delu kvalifikacij v lanski jeseni zanesljivo ugnale.

Reprezentanci Slovenije in Francije si bosta znova stali nasproti po 4. decembru, ko sta se pomerili na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva. Rokometašice iz dežele galskih petelinov in kasnejše zmagovalke mundiala so bile boljše z 31:27. Na tekmi v norveškem Stavangerju se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice tedaj v ekipo vrnila kapetanka Ana Gros, ki je tudi pred tokratno reprezentančno akcijo imela nekaj zdravstvenih težav zaradi zloma nosu in zato skozi teden trenirala z zaščitno masko. Kljub temu bo v četrtek na voljo selektorju Draganu Adžiću, potem ko je že pred zborom zeleno luč za nastope prižgal njen klub Györ iz Madžarske.

Ana Gros je nared za obračun s Francijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na tokratnem zboru se je v reprezentanco vrnila tudi izvrstna srednja zunanja rokometašica Elizabeth Omoregie. Enoletna odsotnost je bila posledica operativnega posega na kolenu, v zadnjih tednih pa se počasi, a vztrajno vrača v igralni ritem. Poškodba gležnja, ki jo je dobila na nedavni tekmi Lige prvakinj v dresu Krima, je na slovensko veselje tudi za Valentino Klemenčič že preteklost. Krožna napadalka je z izbrano vrsto opravila vse treninge v tem tednu. Izmed igralk, ki so sodelovale na treningih tega tedna, za četrtkov nastop ne bo mogla kandidirati le primarno krožna napadalka, sicer pa univerzalna igralka Manca Jurič, ki ima nekaj težav s kolenom.

"Pripravljalni teden smo izkoristili, kolikor se ga je le dalo. Ekipa je prispela z dobro energijo in tako tudi trenirala. Verjamem, da se bomo na četrtkov izziv dobro odzvali ter izkoristili priložnost, da je ta slovenska generacija napolnila velenjsko dvorano. Želim si, da bomo svetovnim in olimpijskim prvakinjam najbolj konkurenčni do zdaj in da naredijo dobro uverturo v zgodovinski april, ko nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre," se novega praznika, kot sam pogosto poimenuje dvoboje z najboljšimi reprezentancami na svetu, veseli slovenski selektor Adžić.

Kako na EP?

Na evropsko prvenstvo 2024 so se že uvrstile vse tri gostiteljice in branilka naslova Norveška, iz kvalifikacij pa se bodo vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin.

Rokomet, kvalifikacije za EP 2024, 3. krog:

Četrtek, 29. februar:

Sreda, 28. februar:

Lestvice:

Preberite še: