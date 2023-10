Slovenke zanesljivo opravile še z Italijo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile Avstrija, Švica in Madžarska, v Chietiju z 31:18 opravila z gostiteljico Italijo. Selekcija Dragana Adžića je tako pri dveh zmagah, kvalifikacije je v sredo odprla z rekordno zmago nad Latvijo (51:13), ta pa je v soboto s še večjo razliko izgubila spopad s Francozinjami (8:55). Slovenke in Francozinje se bodo borile za prvo mesto v skupini.

Slovenke so kvalifikacije odprle v sredo doma, ko so kar z 51:13 premagale Latvijo, danes pa so v Chietiju zanesljivo, z 31:18 odpravile še Italijo. Ta je v prvem krogu priznala premoč Franciji (50:16). Francozinje so z dvema zmagama in boljšo razliko v golih vodilne v skupini 4, Slovenke so druge.

Slovenske rokometašice na obračunu v bližini Pescare sicer niso modle računati na prvo ostrostrelko Ano Gros, poleg največje zvezdnice elitne izbrane vrste, ki bo po koncu sezone 2023/24 zapustila madžarski Györ in se vrnila v Krim Mercator, pa so manjkale še nekatere njene prekaljene soigralke, kot so Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Alja Varagić.

V slovenski reprezentanci je bila danes najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, vratarka Amra Pandžić pa je zbrala 17 obramb.

V nadaljevanju dvakrat s Francozinjami

Slovenija bo naslednjo kvalifikacijsko tekmo igrala 28. februarja prihodnje leto, ko bo gostila Francijo, druga medsebojna tekma pa bo 2. marca v Franciji. Tretji kvalifikacijski cikel bo med 3. in 7. aprilom, tedaj se bo Slovenija najprej v gosteh pomerila z Latvijo, nato pa doma še z Italijo.

Kako na EP?

Na evropsko prvenstvo 2024 so se že uvrstile vse tri gostiteljice in branilka naslova Norveška, iz kvalifikacij pa se bodo vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin.

Rokomet, kvalifikacije za EP 2024, 2. krog:

Sobota, 14. oktober:

Nedelja, 15. oktober:

Lestvice:

