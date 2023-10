Slovenke oslabljene, a ne pričakujejo nobenih težav

Že prvi tekmi v kvalifikacijski skupini 4 sta pokazali, da slovenske in francoske rokometašice ne bodo imele nobenih težav na poti do zaključnega turnirja stare celine, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom prihodnje leto v Baslu, Debrecenu in Innsbrucku ter na Dunaju. Slovenke so na prvi tekmi "povozile" tekmice z Baltika, enako usodo pa so doživele Italijanke na gostovanju pri Francozinjah, v Villeneuve D'ascqu so izgubile s 16:50.

V Italijo oslabljene

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so se z zahodnimi sosedami pomerile že spomladi v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo med 29. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem. Na obeh tekmah so zmagale brez težav, na prvem obračunu v Chietiju z 31:25, na drugem v Ljubljani pa s 33:21.

Slovenske rokometašice na nedeljskem obračunu v bližini Pescare ne bodo mogle računati na prvo ostrostrelko Ano Gros, poleg največje zvezdnice elitne izbrane vrste, ki bo po koncu sezone 2023/24 zapustila madžarski Györ in se vrnila v Krim Mercator, pa bodo manjkale še nekatere njene prekaljene soigralke, kot so Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović in Alja Varagić.

Ne pričakujejo težav

Slovenke tudi v odsotnosti svojih najbolj izkušenih igralk v mestecu v bližini Pescare ne pričakujejo nobenih težav. Kakovost je odločno na njihovi strani, ob tem pa so nekatere nove igralke na Adžićevem seznamu dobesedno lačne dokazovanja, kar so dokazale na nedavni tekmi v mestu grofov.

"Italija je veliko bolj kakovostna tekmica od Latvije. V prvem kvalifikacijskem ciklu smo se ji temeljito posvetili, prepričana sem, da bomo kos naši drugi nalogi v tem tednu," je pred nedeljskim dvobojem na Apeninskem polotoku odločno dejala Ema Hrvatin.

Triindvajsetletna Izolanka, ki igra za nemško prvoligaško ekipo Sachsen Zwickau, je na sredinem dvoboju v Celju dosegla sedem golov, skupaj s svojimi soigralkami pa Latvijke zasenčila v vseh prvinah igre. Poleg učinkovite predstave v napadu so se Slovenke izkazale tudi z granitno obrambo, v drugem polčasu so prejele le dva gola.

Slovenijo po nedeljski tekmi v Chietiju drugi kvalifikacijski cikel za EP 2024 čaka konec februarja in v začetku marca prihodnje leto, ko se bo dvakrat pomerila s Francijo, v prvi polovici aprila pa sta pred njo še gostovanje v Latviji in domača tekma z Italijo.

Za Slovenijo bo letošnji reprezentančni vrhunec konec novembra in v začetku decembra, ko bo nastopila na svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem. V skupinskem delu se bo v Stavangerju pomerila s Francijo, Islandijo in Angolo. Tri najboljše izbrane vrste se bodo uvrstile v drugi del tekmovanja, zadnjeuvrščena pa bo nastopila v tolažilni skupini za "predsedniški pokal".

