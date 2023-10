Slovenska rekorderka se vrača v domovino

32-letna Slovenjgradčanka ima za sabo že zelo bogato kariero. V letih 2016 in 2018 je bila med drugim najboljša strelka francoskega državnega prvenstva, kar šestkrat je bila izbrana za najboljšo desno zunanjo igralko omenjenega tekmovanja, leta 2018 pa so ji enak naziv nadeli tudi v elitni ligi prvakinj. Njene izvrstne klubske in reprezentančne predstave na rokometnem parketu so v pretekli sezoni opazili tudi pri Evropski rokometni zvezi in jo okronali za najboljšo desno zunanjo igralko sezone 2022/23.

"Občutki ob podpisu pogodbe so neverjetni. Vesela sem, da se je moja pot spet srečala s Krimom Mercatorjem – s klubom, kjer se je moja profesionalna kariera začela. Zame kot igralko ni večje motivacije kot to, da lahko igram pred družino in prijatelji. To mi bo zagotovo vlilo dodatne moči, da bom dala v vsakem trenutku od sebe vse. Kljub veselju ob podpisu pa imam za zdaj še precej nalog v svojem sedanjem klubu, s katerim imamo v tej sezoni visoke cilje," je ob podpisu pogodbe dejala Grosova.

Grosova poleg vseh dosežkov blesti tudi v izbrani vrsti. Kapetanka Slovenije je hkrati najboljša strelka vseh časov v državnem dresu. Trenutno ima na svojem računu 702 zadetka, bero pa lahko še poveča na prihodnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za Euro 2024.

