Rokometašice Krima Mercatorja so na v naprej odigrani tekmi 3. kroga s 36:15 premagale Litijanke. Krimovke so dan prej z 32:25 zmagale v Velenju, članice Mlinotesta Ajdovščine pa so s 34:28 slavile pri Litijankah. Za uvod v krog so rokometašice Z'dežele gostovale na Ptuju in zmagale z 32:27.