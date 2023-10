Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Avstriji in Švici ter na Madžarskem upravičila vlogo favoritinj. Latvijke, proti katerim so zaigrale tudi debitantke, je premagala s kar 51:13. To je najvišja zmaga slovenskih rokometašic na uradni tekmi. V nedeljo sledi še gostovanje v Chietiju še z Italijo.

Kvalifikacije za EP 2024, 1. krog:

Sreda, 11. oktober:

Elitna ženska reprezentančna zasedba v četveroboju s Francijo, Italijo in Latvijo bržkone ne bi smela imeti nobenih težav z uvrstitvijo na zaključni turnir. Poleg imenitne Francije se v skupini 4 meri z dvema rokometnima palčkoma iz Latvije in Italije, slednjo je slovenska reprezentanca letos spomladi dvakrat brez posebnih težav premagala v kvalifikacijah za letošnje svetovno prvenstvo, ki bo konec novembra in v začetku decembra na Danskem, Norveškem in Švedskem.

In vsaj na začetku kvalifikacij Slovenke težav niso imele. Vknjižile so svojo najvišjo zmago na uradnih tekmah do zdaj. Varovanke Dragana Adžića so zanesljivo upravičile vlogo favoritinj proti Latvijkam. Črnogorec na slovenski klopi je sicer začel z najmočnejšo razpoložljivo postavo, v nadaljevanju pa v igro poslal kar nekaj debitantk.

Slovenke so pričakovano hitro povedle s 3:0 in 8:3, Latvijke so težko sledile tempu gostiteljic, ki so po 20 minutah vodile že za 11 (18:7), na odmor pa odšle s prednostjo 13 zadetkov (24:11).

V drugem polčasu je Adžić v igro poslal tudi nekatere mlajše igralke, med njimi debitantke Tinkaro Kogovšek, Eleno Erceg, Luno Mijo Zupan ... Latvijke v prvih 15 minutah drugega polčasa niso dosegle zadetka, slovenska prednost je narasla na 20 (31:11) in se le še višala. na koncu je znašala 38 zadetkov, Slovenke so jih dosegle kar 51, gostje le 13 - v drugem polčasu le dva.

"Vesela sem, da so vse punce igrale, da so tudi mlajše dobile priložnost. To je bil tudi cilj te tekme. Super," je po visoki zmagi dejala kapetanka Ana Gros. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

To je najvišja zmaga slovenske ženske rokometne reprezentance na uradni tekmi. Največ golov sta k tej prispevali Ema Abina in Ema Hrvatin, vsaka po sedem.

Adžić: ekipa je pustila odličen vtis, pristop je bil na visoki ravni

"Na tekmi so dobile priložnost za igro tudi mlajše rokometašice, med njimi tudi dve kadetinji, Luna Mija Zupan in Elena Erceg, debi sta dočakali tudi Dijana Đajić in Tinkara Kogovšek. Celotna ekipa je pustila odličen vtis, pristop je bil na visoki ravni. Od začetka reprezentančne akcije se bolj osredotočamo na prihajajoči dvoboj z Italijo, a veseli me, da so tudi tokrat mlade igralke pokazale svojo kakovost ter podpora navijačev, ki so nas znova podprli," je bil po srečanju zadovoljen selektor.

Varovanke Dragana Adžića bodo v nedeljo gostovale v Italiji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Nismo poznali reprezentance Latvije, bilo je več neznank. A tekmic nismo podcenjevale, od prve minute smo se potrudile po najboljših močeh. Rezultat je to več kot očitno pokazal," je po visoki zmagi dejala Nataša Ljepoja, Hrvatinova pa dodala: "Na začetku je naša prva postava odlično odprla tekmo, posledično nam je bilo v drugem polčasu lažje nadaljevati ritem. Z odlično obrambo in vratarko za nami smo lahko nadaljevale igro protinapadov. Vse je bilo odlično."

Februarja dvakrat s Francozinjami

Slovenijo konec februarja in v začetku marca prihodnje leto čakata dve tekmi s Francijo, v prvi polovici aprila pa še gostovanje v Latviji in domača tekma z Italijo.

Kako na EP?

Na evropsko prvenstvo 2024 so se že uvrstile vse tri gostiteljice in branilka naslova Norveška, iz kvalifikacij pa se bodo vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih skupin.

