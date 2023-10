Slovenke zavihale rokave

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v prvi polovici oktobra začela pot v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Prva izziva izbrank selektorja Dragana Adžića bosta zasedbi Latvije in Italije. Z izbrano vrsto z obale Baltika se bodo Slovenke v celjskem Golovcu pomerile v sredo ob 17. uri, so sporočili iz RZS.

Slovenske rokometašice oktobra čakata prvi tekmi kvalifikacijskega ciklusa za prihajajoče prvenstvo stare celine, na katerem bo prvič sodelovalo 24 reprezentanc. Na zaključni turnir, ki bo v Avstriji, Švici in na Madžarskem, se bo slovenska izbrana vrsta poskušala prebiti v kvalifikacijski skupini 4 v družbi Francije, Latvije in Italije.

Selektor je na prvotni seznam povabljenih uvrstil vratarke Amro Pandžić, Majo Vojnovič in Dijano Đajić, krilne rokometašice Emo Marijo Marković, Majo Svetik, Emo Abino, Ano Jarc, Eleno Erceg in Tinkaro Kogovšek, krožne napadalke Natašo Ljepojo, Valentino Klemenčič in Uršo Zelnik ter zunanje igralke Ano Gros, Aljo Varagić, Emo Hrvatin, Nino Zulič, Nino Spreitzer, Tjašo Stanko, Ano Abino, Neno Černigoj in Erin Novak. Zaradi težav z levo ramo je Černigojevo v reprezentančnem kadru zamenjala Litijanka Špela Bajc, zaradi zdravstvenih težav bosta tokratno reprezentančno akcijo izpustili tudi Varagićeva in Jarčeva. Urša Zelnik se bo v primeru izboljšanja zdravstvenega stanja soigralkam na treningih priključila dan pred tekmo z Latvijkami. Kapetanka Ana Gros bo na voljo samo za prvo domačo tekmo kvalifikacij in ne bo odpotovala na gostovanje v Italijo. Treningom reprezentance sta se pridružili tudi Manca Jurič, ki je blestela na superpokalnem turnirju v Logatcu pretekli konec tedna, in Luna Mija Zupan, članica kadetske reprezentance Slovenije.

Slovenska četa se je po koncu tedna zbrala na ponedeljkovem jutranjem treningu v fitnesu, prvič se bodo Slovenke na parket stoženske ogrevalne dvorane podale v popoldanskem terminu. Iz ljubljanske baze se bodo v Celje preselile zgolj za sredino tekmo z Latvijo (17.00), v italijanski Chieti pa se bodo odpravile po kosilu v petek. Z zahodnimi sosedami se bodo udarile v nedeljo ob 18. uri.

"Verjamem, da bomo dosegli dve zmagi in se s tem približali uvrstitvi na Euro, kar je naš osnovni cilj," je med drugim dejal Adžić. Foto: www.alesfevzer.com

"Tokratna reprezentančna akcija je eden izmed mejnikov v sklopu priprav na svetovno prvenstvo 2023 in kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu prihodnje leto. Verjamem, da bomo dosegli dve zmagi in se s tem približali uvrstitvi na Euro, kar je naš osnovni cilj. Glede na ponovne težave s sestavo kadra upam tudi, da skozi prihajajoča obračuna dvignemo raven konkurenčnosti v ekipi in v primerjavi s preteklim velikim tekmovanjem v svoje vrste dodamo še kakšno igralko, ki je sposobna igrati rokomet na vrhunski ravni," je svoje želje pred prihajajočim tednom povzel glavni strateg na slovenski klopi Dragan Adžić.

"Latvija je reprezentanca, ki je pod ravnjo Italije, ki smo jo dvakrat premagali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. O njej nimamo veliko informacij, uspelo nam je raziskati nekaj od njihovih igralk in ne pričakujem veliko izzivov na prvem dvoboju," je analizo tekmecev začel glavni trener Slovenk, ki se z veseljem spominja tekme v Italiji, kjer so Slovenke v podobni sestavi pokazale dobro predstavo: "Italijanke bodo pravi izziv in dobra konkurenca. Dobro jih poznamo, Branka Mijatović je pripravila kakovostno analizo. Verjamem, da bomo konkurenčni tudi Franciji na tekmah v marcu, ko bo reprezentančna zasedba spet v polni postavi."

Selektor Adžić je dodal, da ga veseli trenutna forma kandidatk za slovensko reprezentanco, saj so se dekleta, ki so sezono začela v novih klubih, dobro znašla. Zadovoljen je tudi z dvigom ravni rokometašic, ki so to dosegle s svojim odnosom.