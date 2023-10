Dragan Adžić je že poslal vabila

Slovenske rokometašice oktobra čakata prvi tekmi kvalifikacijskega ciklusa za prihajajoče prvenstvo stare celine, na katerem bo prvič sodelovalo 24 reprezentanc. Na zaključni turnir, ki bo v Avstriji, Švici in na Madžarskem, se bo slovenska izbrana vrsta poskušala prebiti v kvalifikacijski skupini 4 v družbi Francije, Latvije in Italije.

Glavni strateg na slovenski klopi Adžić je v uvodnih krogih državnih prvenstev in evropskih tekmovanj lahko spremljal predstave kandidatk za nastop v dresu s slovenskim grbom, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Koga vse je uvrstil na seznam?

Selektor je na seznam povabljenih uvrstil vratarke Amro Pandžić, Majo Vojnovič in Dijano Đajić, krilne rokometašice Emo Marijo Marković, Majo Svetik, Emo Abino, Ano Jarc, Eleno Erceg in Tinkaro Kogovšek, krožne napadalke Natašo Ljepojo, Valentino Klemenčič in Uršo Zelnik ter zunanje igralke Ano Gros, Aljo Varagić, Emo Hrvatin, Nino Zulič, Nino Spreitzer, Tjašo Stanko, Ano Abino, Neno Černigoj in Erin Novak.

Reprezentančna zasedba se bo v Ljubljani zbrala prihodnji ponedeljek, 9. oktobra, po slovenskem superpokalnem vikendu v Logatcu. Rokometašice bodo trenirale v Ljubljani, uvodno tekmo kvalifikacij proti Latviji pa bodo v sredo odigrale v celjskem Golovcu.

Na gostovanje v Italijo, kjer se je ženska članska reprezentanca mudila že v aprilskih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, se bo Adžićeva četa odpravila v petek, 13. oktobra, srečanje z domačinkami pa bo na sporedu dva ni pozneje.

