Krimovke odločno po tretjo zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so na najboljši možni način odprle skupinski del lige prvakinj. Na uvodnih dveh tekmah so premagale tekmice iz poljskega Lubina in danskega Esbjerga, zmagoviti niz pa nameravajo nadaljevati tudi na današnjem dvoboju proti Ferencvarosu, ki se bo v dvorani Stožice pričel ob 18. uri.