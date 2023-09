Slovenske prvakinje do velikega skalpa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so odlično odprle novo sezono lige prvakinj, danes so premagale zvezdniški Esbjerg in so že pri dveh zmagah.

Krimovke so odlično odprle novo sezono lige prvakinj, danes so premagale zvezdniški Esbjerg in so že pri dveh zmagah. Foto: www.alesfevzer.com

Rokometašice Krima Mercatorja so danes odigrale prvo domačo tekmo lige prvakinj v sezoni in v areni Stožice na kolena spravile odigrale danski Esbjerg. Tigrice so zmagale s 33:27 (15:12). V tej sezoni ostajajo brezhibne, 9 septembra so namreč v prvem krogu v prvem krogu v gosteh s 36:18 premagale poljsko ekipo Zaglebie Lubi.

Krimovke so proti zvezdniški zasedbi Esbjerga prikazale odlično predstavo in od samega začetka vodile. Tudi številne danske in norveške reprezentantke v končnici dvoboja niso mogle ogroziti varovank črnogorskega stratega na ljubljanski klopi Dragana Adžića.

Slovenske predstavnice so tako po zmagi v prvem krogu proti ekipi Zaglebie iz Lubina vpisale še drugi par točk, medtem ko je Esbjerg ostal pri dveh točkah po zmagi proti Rapidu iz Bukarešte v prvem krogu.

Krimovke so dvoboj začele odločno in si hitro priigrale tri gole prednosti po zadetku Tjaše Stanko iz protinapada za 4:1. V vratih je bila v prvem delu prvega polčasa razpoložena tudi vratarka Barbara Arenhart, Ljubljančanke pa so imele nekajkrat priložnost, da bi ušle celo na pet golov razlike.

Foto: www.alesfevzer.com

Prvič jim je to uspelo pri 14:9 v 22. minuti, a je danski kolektiv po treh zaporednih golih, zadnjega je dosegla Michaela Moeller, zaostanek zmanjšal na vsega dva gola.

Na veliki odmor so domačinke vseeno odšle s tremi goli prednosti, potem ko je bila natančna še Darja Dmitrijeva. Tudi drugi del dvoboja so domače rokometašice začele bolje in povedle s 17:13, potem ko se je z edinima dvema goloma na tekmi prebudila še Aleksandra Rosiak.

V vse bolj živčnem obračunu so bile krimovke vselej korak pred tekmicami, medtem ko so te delale vse več tehničnih napak. Okoli 12 minut pred koncem so na veselje slabih 2000 gledalcev v Stožicah slovenske predstavnice povedle za štiri gole po uspešnem napadu, ki ga je zaključila Jovanka Radičević.

Foto: www.alesfevzer.com

Danska zasedba je imela v napadu še naprej ogromno težav, pričakovanega zaključnega juriša pa ni bilo. Krim je še naprej zaključeval hitre protinapade ali pa uspešno streljal na prazna vrata, dva od teh je Tamara Mavsar zaključila za +5 (26:21, 29:24). Po zapravljenem napadu ekipe Esbjerga je bilo pet minut pred koncem jasno, da bosta po golu za 30:24 točki ostali v Ljubljani.

Pri domačinkah je bila z osmimi goli najbolj učinkovita Tamara Mavsar, pet golov je dosegla Jovanka Radičević. Pri Esbjergu je Kristine Breistoel dosegla šest golov.

Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu 23. septembra gostila madžarski Ferencvaros.

Krim Mercator : Esbjerg 33:27 (15:12) Arena Stožice, gledalcev 1945, sodnici: Vujačić, Kazanegra (obe Črna gora). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Radičević 5 (3), Stanko 3, Pineau 1, Mavsar 8 (2), Spreitzer, Dmitrijeva 4, Klemenčič, Zulić 3, Varagić, Lazović 2, Brnović 2, Rosiak 2, Abina, Grbić 3. Esbjerg: Kristensen, Milling, Nielsen 3, Moeller 4 (2), Moerk 5, Heindahl 1, Iversen 3, Breistoel 6, M. Jacobsen 1, Solberg-Isaksen 3, Petersen 1, J. Jacobsen. Sedemmetrovke: Krim Mercator 7 (5); Esbjerg 3 (2).

Izključitve: Krim Mercator 2; Esbjerg 4 minute.

Rdeči karton: /.

Najboljše štiri ekipe bodo igrale za pokal na turnirju 1. in 2. junija prihodnje leto v Budimpešti. Črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je na novinarski konferenci povedal, da je prepričan, da se sedanja ekipa lahko enakovredno meri tudi z najboljšimi v Evropi. Krimovke so dosegle najvišjo zmago v uvodnem krogu v skupini, tudi eno najvišjih v svoji zgodovini v Evropi.