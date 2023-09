Krimovke v boj za zmago z velikim danskim Esbjergom

Proti novinkam v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju so prikazale zrelo predstavo in zanesljivo osvojile prvi par točk v skupini B, kar so napovedale že pred odhodom v Šlezijo.

Drugi tekmec bo povsem druga zgodba, saj je Esbjerg v prejšnjih dveh sezonah igral na zaključnem turnirju lige prvakinj. Tak je tudi cilj to sezono v Krimu Mercatorju. Najboljše štiri ekipe bodo igrale za pokal na turnirju 1. in 2. junija prihodnje leto v Budimpešti. Črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je na novinarski konferenci povedal, da je prepričan, da se zdajšnja ekipa lahko enakovredno meri tudi z najboljšimi v Evropi.

Adžić: Imamo zelo dobro ekipo

Barbara Lazović je v ponedeljek že trenirala, tako da lahko zdaj pri Krimu računajo tudi na svojo kapetanko. Adžić je z zadovoljstvom povedal, da je trenutni "zdravstveni karton" Krima zelo dober in da upa na nove točke, ki bodo pomembne za potrditev samozaupanja pred nadaljevanjem tekmovanja.

"Imamo zelo dobro ekipo, kar bodo pokazali naslednji zelo močni dvoboji. Pomembno je bilo, da evropsko tekmovanje odpremo z zmago. Nismo bili še na najvišji ravni, ampak že v drugem krogu bomo igrali z vrhunsko ekipo s petimi članicami prve postave Norveške, preostale pa so danske reprezentantke. Taka ekipa zahteva 60 minut popolne osredotočenosti, ampak tega se že zelo veselim," je pojasnil Adžić.

Dodal je, da je bilo treba na prvi tekmi začeti dvoboj brez podcenjevanja. "Vesel sem, da so se igralke odzvale pravilno, dobro in odgovorno so odigrale prvo tekmo. Zdaj bo treba krepko dvigniti raven naše igre, na prvi tekmi smo imeli tudi slabe trenutke, tega tokrat ne smemo ponoviti, ker bodo Skandinavke kaznovale vsako našo napako."

Krimovke dosegle najvišjo zmago v uvodnem krogu v skupini

Na prvi evropski tekmi sezone so po pet golov dosegle Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak. "Po treh letih sem prišla spet domov v Ljubljano in lepo bo igrati pred domačimi navijači. Tekmec je zelo velik in komaj čakam na obračun. Mi imamo letos kakovostne menjave na vseh položajih, hitrost in stabilnost, lahko se v vsakem trenutku zaneseš na soigralko," je dejala slovenska reprezentantka Nina Zulić, ki je na prvi tekmi zadela trikrat.

"Smo v zelo kakovostni skupini. Esbjerg je fizično vedno zelo dobro pripravljena ekipa in zelo 'tekaška'. To za nas ni težava, napredovale smo v tem pogledu. Zelo pomembno bo, da nas bo v nedeljo prišla podpret polna dvorana gledalcev, da nam dajo dodatno energijo. Ta bo zelo pomembna v tekmi proti tako močni ekipi," pa je gledalce povabila brazilska vratarka Krima Barbara Arenhart.

Krimovke so dosegle najvišjo zmago v uvodnem krogu v skupini, tudi eno najvišjih v svoji zgodovini v Evropi. Zmagali pa sta tudi danski ekipi, Ikast je ugnal norveški Vipers Kristiansand z 30:26, Esbjerg pa romunski Rapid iz Bukarešte s 30:28. Francoski Metz je v gosteh odpravil madžarski Ferencvaros z 38:25.