Krimovke računajo na poln izkupiček na Poljskem

Rokometašice Krima Mercatorja so si v sezoni 2023/24 zastavile izjemno visoke cilje v ligi prvakinj. Svoje mednarodno popotovanje bodo v soboto začele na Poljskem, v uvodnem krogu skupinskega dela lige prvakinj pa jih čakajo novinke v elitnem klubskem tekmovanju iz Lubina. Obračun poljskih in slovenskih prvakinj se bo začel ob 18. uri.

Dvakratne zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 v skupinskem delu čakajo same imenitne zasedbe. V njej so poleg Zaglebie Lubina tudi trikratne zaporedne zmagovalke iz norveškega Kristiansanda, danskega Esbjerga in Ikasta, francoskega Metza, madžarskega Ferencvarosa ter romunskega Rapida iz Bukarešte.

Krimovke se bodo z letalom prek Zagreba, Varšave in Vroclava proti prizorišču uvodne tekme odpravile v petkovih dopoldanskih urah, med potnicami pa zaradi lažje poškodbe kolena ne bo kapetanke Barbare Lazović. Desna zunanja igralka slovenske reprezentance in Krima se bo soigralkam pridružila v ponedeljek.

Črnogorski strateg na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić je z izbranimi besedami opisal moč poljske ekipe. "Zaglebie Lubin bo resda prvič nastopila v ligi prvakinj, a gre za kakovostno ekipo, ki je na veliko višji ravni od drugih novink v tem tekmovanju. V svojih vrstah ima štiri poljske in dve slovaški reprezentantki ter izkušeno brazilsko srednjo igralko Patricio Matieli. V svoj kader je v tej sezoni dodala še eno nekdanjo poljsko reprezentantko Aleksandro Zych, nekdanjo igralko francoskega Metza in romunske Baia Mare. Gre za zelo resno in kakovostno ekipo, z naše strani ne bo nobenega podcenjevanja," je na današnjem medijskem dogodku v dvorani Stožice uvodoma dejal Adžić.

Maja Vojnovič Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Komaj čakamo, da se začne liga prvakinj"

"Verjamem, da so moje varovanke pripravljene na zahtevno tekmo. Na njej želimo osvojiti obe točki in ligo prvakinj začeti po načrtovani poti," je še dodal Adžić.

"Komaj čakamo, da se začne liga prvakinj, zato tudi treniramo in živimo. Vzdušje v ekipi je fenomenalno, med dekleti je veliko pozitivne energije. Če bomo tako nadaljevale, potem bo vse super," pred pomembno preizkušnjo v Šleziji pravi Nina Spreitzer.

"Poljska ekipa je resda novinka v ligi prvakinj, a to nas ne sme zavesti. Njen način igre smo podrobno analizirali. Od prve do zadnje minute moramo biti osredotočene. Na tekmo gremo brez podcenjevanja in ne dvomim o naši zmagi," je dejala povratnica v družino Krima, vratarka Maja Vojnovič.

Ljubljansko zasedbo po gostovanju na Poljskem nato čakata dve domači tekmi. Najprej bo v svojem rokometnem hramu 17. septembra gostila Esbjerg, nato 23. septembra še Ferencvaros.

