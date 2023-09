Celjanom, Trebanjcem in Velenjčanom največ možnosti v selektivni sezoni

Prvo dejanje rokometne sezone 2023/24 se je končalo z zmagoslavjem rokometašev Celja Pivovarne Laško. Igralci iz mesta grofov so po zmagi na nedavnem slovenskem superpokalu v Ormožu med glavnimi favoriti tudi za prvo mesto v državnem prvenstvu, šampionske ambicije v izjemno selektivni sezoni pa imajo tudi v Velenju in Trebnjem.

Nova sezona lige NLB bo po tekmovalni plati zahtevna, po njej se bo namreč elitno rokometno tekmovanje v državi s 14 skrčilo na 12 ekip. V sezoni 2023/24 bodo tako izpadle tri zadnjeuvrščene ekipe, enajstouvrščena pa si bo obstoj v družbi najboljših skušala izboriti v dodatnih tekmah z drugouvrščeno zasedbo v 1. B slovenski rokometni ligi.

Poleg Celja Pivovarne Laško, velenjskega Gorenja in trebanjskega Trima bodo v najmočnejšem ligaškem tekmovanju nastopili še Riko Ribnica, Krka, Koper, Slovenj Gradec, Jeruzalem Ormož, LL Grosist Slovan, Sviš Ivančna Gorica, Dobova, Urbanscape Loka ter oba novinca iz Škofljice in Ljubljane.

Elitno ligaško tekmovanje se bo začelo v petek z dvobojem med Dobovčani in Ormožani, že dan kasneje pa se obeta pravi rokometni praznik. V Zlatorogu se bosta pomerila glavna pretendenta za končno zmago iz Celja in Trebnjega, drugi pari uvodnega kroga pa so: Gorenje Velenje - Škofljica, Krka - Urbanscape Loka, Ljubljana - Koper, Riko Ribnica - Sviš Ivančna Gorica in Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan.

Klub iz mesta ob Savinji upa, da bo izjemno mlad igralski kader postopoma dozoreval med naporno sezono. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

S pomlajeno zasedbo do 27. zvezdice

Pri 26-kratnih državnih in 22-kratnih pokalnih zmagovalcev iz Celja so cilji vselej visoko zastavljeni. Po koncu minule sezone so ostali brez številnih nosilcev igre, kot so Aleks Vlah, Tilen Strmljan, Matic Suholežnik, Gal Marguč, Nebojša Bojić in mnogi drugi, močno pomlajena in neizkušena zasedba pa bo primanjkljaj v kakovosti v novem tekmovalnem ciklusu skušala nadomestiti s srčnostjo in bojevitostjo.

Klub iz mesta ob Savinji upa, da bo izjemno mlad igralski kader postopoma dozoreval med naporno sezono, kjer jih znova čakajo izjemno zahtevni obračuni v ligi prvakinj in sami imenitni tekmeci, kot so španska Barcelona, madžarski Veszprem, nemški Magdeburg, francoski Montpellier, poljska Wisla Plock, danski GOG Gudme in portugalski Porto.

"Naša ekipa je mlada in neizkušena, a tako zasedbo smo si sami izbrali in za njo stojimo. Potrebujemo čas, da izpilimo še mnoge podrobnosti v naši igri, a tega nimamo na voljo. Že v uvodu sezone nas čaka prava 'norišnica' na domači in mednarodni sceni, konec tega tedna doma gostimo Trebanjce, sredi prihodnjega pa nas že čaka prva evropska tekma na Danskem," je pred začetkom sezone dejal trener Alem Toskić.

Foto: RK Gorenje

Velenjčani in Trebanjci v nizkem startu

Največji izzivalci rokometašev iz Celja bodo - tako kot v minulih dveh sezonah - Velenjčani in Trebanjci. "Pred nami je nova sezona, cilji pa kot vsako leto ostajajo enaki in so visoko zastavljeni. Naša ekipa je zelo mlada, zapustila sta jo dva nosilca igre. Zavoljo tega nismo med favoriti v ligi NLB, a želimo presenetiti iz ozadja," je dejal strateg štirikratnih državnih prvakov iz Šaleške doline Zoran Jovičić.

V minuli sezoni so se s samimi vrhom dolgo časa spogledovali tudi v Trebnjem. Po porazih v končnici državnega prvenstva proti Celjanom in Velenjčanom so Dolenjci ligaško tekmovanje končali na tretjem mestu, v četrtfinalu slovenskega pokala pa so nepričakovano izpadli proti Ormožanom. Nova sezona se ni začela po okusu ambiciozne dolenjske ekipe, v kvalifikacijskih tekmah za uvrstitev v evropsko ligo, drugo najmočnejše tekmovanje na stari celini, je tesno klonila proti portugalski Bragi. To je vneslo precej slabe volje v dolenjsko ekipo, a zadeve naj bi se "umirile".

Njihovi lokalni tekmeci iz Novega mesta so bili v minuli sezoni pravi hit lige NLB, po vrnitvi na prvoligaško sceno so osvojili sijajno četrto mesto, pred novo sezono pa je srbski strokovnjak na klopi zasedbe iz dolenjske prestolnice Mirko Skoko dejal: "V novi sezoni želimo ponoviti uspehe iz minule sezone. Eden glavnih ciljev je osvojitev četrtega ali petega mesta, če bomo še boljši, bomo to vsekakor izkoristili."

Ogorčen boj za prvoligaški obstanek

Večina slovenskih rokometnih ekip je v primerjavi z minulo sezono malenkostno zvišala svoje letne proračune, saj se želijo izogniti izpadu iz prvoligaške druščine. V vseh klubih se zavedajo, da je pred njimi neusmiljen boj za vsako točko ter da ima lahko vsak poraz usodne posledice.

Mirnega spanca pred začetkom zahtevne sezone nimajo niti v ekipah iz zgornjega dela razpredelnice iz minule sezone, tako Riko Ribnica, Slovenj Gradec in Koper se zelo dobro zavedajo silovitih in permanentnih napadov domačih tekmecev iz Ljubljane, Škofje Loke, Dobove, Ormoža, Ivančne Gorice in Škofljice z zunanjih in krilnih položajev ter šestmetrske črte v tekmovalni sezoni 2023/24.

