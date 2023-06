Obetajo se velike spremembe

Vodilni možje 1. SRL za ženske so predstavnike ekip seznanili s poročili pretekle sezone, predlogi prenove aktov Rokometne zveze Slovenije (RZS) ter sprejeli določene manjše popravke formata tekmovanj, ki se vrača v okvire, ki so vladali pred koronskim obdobjem. Ženska rokometna liga se tako znova deli na tekmovanje v dveh ravneh, to sta 1. A in 1. B liga, v vsaki pa bo nastopalo po osem ekip.

Krim Mercator je v tekmovanje prijavil ekipo B, ki bo nastopala v 1. B ligi, kjer se bodo kalile mlajše igralke Krima, a ta ne bo imela možnosti napredovanja v višjo raven tekmovanja. Novost bo prinesla tudi zagotovljena možnost napredovanja prvakinj 1. B lige v višji rang, od kjer bo v nižjega izpadla zadnjeuvrščena ekipa.

Spremenil se bo tudi sistem tekmovanja, ki bo po rednem delu, v katerem se bodo ekipe v posamezni ligi med sabo pomerile po dvakrat, prešel v končnico po sistemu "1-4, 5-8", in sicer v obeh ligah. Ekipe bodo glede na uvrstitev v rednem delu rangirane s točkami - tako bo prvouvrščena prejela 6 točk, druga 4, tretja 2, četrta pa nobene točke, enak sistem pa bo veljal tudi za končnico od 5. do 8. mesta. Osvojene točke iz rednega dela se ne bodo prenesle v končnico.

V končnici za prvaka se bodo ekipe po ligaškem sistemu znova med sabo pomerile po dvakrat, zmagovalna bo osvojila naslov državnih prvakinj (oziroma prvakinj 1. B lige), v končnici za obstanek pa se bodo ekipe borile, da ne pristanejo na zadnjem mestu, ki pomeni nazadovanje v nižjo raven tekmovanja. Na ta način bo prvenstvo pridobilo na zanimivosti in bo še dodatno dvignilo produkt ženske rokometne lige, ki bo prvič v zgodovini dala kar štiri ekipe v evropska tekmovanja.

Klubi so potrdili tudi tekmovalni koledar za sezono ter organizacijo superpokalnega turnirja v Logatcu, ki bo zaradi nastopov klubov v evropskih tekmovanjih bržkone na sporedu 7. in 8. oktobra. V Logatcu bo pred sezono potekala tudi predstavitev vseh klubov in novinarska konferenca pred začetkom ligaških tekmovanj.

V 1. A SRL se bodo pomerili Velenje - Litija, Krim Mercator - Trgo ABC Izola, Krka - Žiher hiše Ptuj-Ormož in Z'dežele - Mlinotest Ajdovščina, v 1. B SRL pa Ljubljana - Olimpija, Vrhnika - Sava Kranj, Koper - Piran in Krim Mercator B - Zvezda Logatec.

