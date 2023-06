Vlah, Blaževič in Knavs so najboljši posamezniki zadnje sezone

Po končani Ligi NLB so trenerji sodelujočih ekip izglasovali najboljša posameznika sezone 2022/23. Naziv najboljšega igralca gre v roke Aleksa Vlaha, rokometaša Celja Pivovarne Laško, naziv najboljšega vratarja pa si je prislužil Jure Blaževič, vratar Krke. Tudi naziv najboljšega strelca državnega prvenstva se seli v Novo mesto, v dresu Krke ga je z 225 doseženimi zadetki osvojil Uroš Knavs, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije (RZS).

Sanjska sezona Aleksa Vlaha, ki je v zadnjih mesecih blestel v reprezentančnem dresu na svetovnem in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v klubskem pa v ligi prvakov in Ligi NLB, se je zaključila z osvojenim nazivom najboljšega igralca sezone 2022/23 v državnem prvenstvu. Primorec je pivovarje popeljal do naslova državnih prvakov, na poti do katerega so Celjani premoč morali priznati zgolj enkrat. Na 25 ligaških tekmah je 25-letnik zabil 100 zadetkov. Trenerji slovenskih prvoligašev so mu v glasovanju namenili enajst glasov za najkoristnejšega igralca sezone, po en glas so dobili še Tilen Kosi, Rok Cvetko in Uroš Knavs.

Odlično sezono novomeške Krke, ki se je v obdobju enega leta prebila iz drugoligaške konkurence do tekem na evropskem odru, sta zaznamovala dobitnika preostalih individualnih priznanj. Med vratnicama dolenjskega moštva je kraljeval Jure Blaževič, ki je po izboru trenerjev prejel največ glasov za najboljšega vratarja sezone. Strokovnjaki na klopeh udeležencev Lige NLB so mu namenili šest glasov, tri glasove je prejel Matevž Skok, po dva Sandro Meštrić in Nebojša Bojić, enega pa Gal Gaberšek.

Drugi steber Novomeščanov v pretekli sezoni si svoje nagrade ni priboril z branjenjem strelov, temveč doseganjem zadetkov. Uroš Knavs je pometel s konkurenco na strelski lestvici Lige NLB, kjer je zasedel končno prvo mesto z 225 doseženimi zadetki na 26 tekmah. Najbolj učinkovit je bil v 12. krogu, ko je za zmago nad Rikom Ribnico prispeval 15 golov. Sledil mu je lanski kralj strelcev, Aleksa Tufegdžić, ki je izboljšal svoj izkupiček s pretekle sezoni a je z 170 doseženimi zadetki za Knavsom zaostal za 55 golov. Rok Cvetko jih je za uvrstitev na tretje mesto dosegel 163, so zapisali pri RZS.