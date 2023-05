Pravljica, na katero so čakali kar 26 let

Da je s pravim pristopom in vztrajnostjo ter zaupanjem v razvoj mogoče prav vse, so v tej sezoni dokazali pri ŠRD Škofljica, kjer je v zadnjih tednih veselo kot že dolgo ne. Rokometaši tamkajšnjega kluba so se namreč po kar 26 letih uvrstili v rokometno ligo NLB, kjer bo v prihodnji sezoni mlada zasedba izzvala najboljše slovenske rokometne klube.

"Za klub je bila to res zgodovinska sezona, saj se je članska ekipa po dolgih dolgih letih uvrstila v prvo ligo, ob tem pa smo osvojili še mladinski naslov državnih prvakov, kjer so za sabo pustili tako rokometaše Celja kot tudi Gorenja. Res smo lahko zadovoljni, da nam je uspela takšna sezona in da smo zdržali na vseh frontah tekmovanj, saj tudi fantje, ki igrajo v mladinski ligi, predstavljajo pomemben del tudi v članski vrsti, tako da so imeli res ogromno tekem," je nad potekom sezone navdušen glavni trener Sebastjan Obajdin, ki je stavil na mlad domač kader. Škofljica je po nekoliko slabšem začetku v ligi 1. B na koncu sezono sklenila z 19 zmagami, tremi delitvami točk in le tremi porazi. Škofljičani so bili neporaženi skoraj sedem mesecev, na koncu pa so se veselili velikega uspeha.

"Tu je treba poudariti, da je celotna članska in mladinska ekipa sestavljena iz v večini le domačih fantov iz okolice Škofljice. Po koronskem času smo se odločili, da bomo vse stavili na domače fante, domačo moč in to se je izkazalo za pravo pot. Dokazali smo, da je tudi doma kakovost in tudi naši nadaljnji načrti so takšni, da bomo delali z mladimi in se borili na igrišču," je še poudaril Obajdin.

Sebastjan Obajdin je ekipo popeljal v prvo ligo. Foto: ŠRD Škofljica

Evforija ob igrišču

Ekipa je z dobrimi rezultati na tribune privabila tudi veliko število podpornikov, ki so ob uspehih uživali v pravi evforiji. "S to zgodbo in uspehom nam je uspelo privabiti tudi veliko število domačih navijačev, imamo vedno več podpore in tudi to je jasen znak, da delamo dobro. Imamo pa tudi izjemno podporo občine in tudi župana, tako prejšnjega kot zdajšnjega, in tudi celotnega okolja," je povedal Obajdin.

Od vseh igralcev, ki so letos igrali v ligi 1.B in si priigrali prvo ligo, imata prvoligaške izkušnje zgolj Aljaž Lešek (igral za RD Riko Ribnica in RD LL Grosist Slovan) in Luka Kljun (igral za RK Maribor Branik). Kljub temu so pri novopečenih prvoligaših ves čas trdno verjeli v svoj uspeh, ogromen delež pa sta prispevala 20-letna brata dvojčka Jon in Juš Rot, ki sta bila najboljša strelca tako v mladinski kot članski vrsti. "Navzven se nismo pretirano ukvarjali z našimi cilji, smo pa vedeli, česa smo sposobni, in je bil naš interni cilj boj za vrh. Na koncu koncev pa je treba te stvari dokazati na parketu in to nam je uspelo," ponosa ne skriva 35-letni Obajdin.

Dobri rezultati so privabili tudi veliko število navijačev. Foto: ŠRD Škofljica

Izziv, ki ga predstavlja prva liga

A zdaj je pred Škofljico že nov in veliko zahtevnejši izziv. V klubu verjamejo, da lahko v naslednji sezoni lige NLB uživajo in živijo, ne le preživijo. Ob tem pa bodo ostali zvesti svojim načelom in nazorom, tako da bo ogrodje ekipe ostalo enako temu, ki je poskrbel za velikanski uspeh kluba. "Veseli smo, da nam je uspel ta korak naprej, in ves čas smo delali z miselnostjo, da lahko igramo tudi v prvi ligi. Ob tem imamo, kot sem že omenil, veliko občinsko podporo in tudi podporo lokalnih podjetnikov, ki so nam pripravljeni pomagati. Tako da imamo za naslednjo sezono že postavljene temelje, tako da se bodo tudi stroški, ki se bodo zvišali, zdaj pokrili in da bomo lahko uživali med elito," poudarja Obajdin, ki je v delo kluba vpet že štiri leta.

"Celotna ekipa ostaja, zraven bomo dodali nekaj izkušenj in zakrpali kakšno igralno mesto, kjer je bila zdaj luknja, a v glavnini bo ekipa ostala ista. V prvi ligi vidim super izziv ne samo zame, ampak za vse. Uživali bomo v tekmovanju in poskušali marsikoga presenetiti," je še sklenil strateg Škofljice.

