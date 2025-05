V rokometni ligi NLB je v soboto postal znan še drugi finalist, ki se je v finalu pridružil rokometašem Slovana. Na odločilni tretji tekmi sta se pomerila Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje, zmage s 30:24 pa so se veselili Velenjčani.

Rokometaši Grosist Slovan so v sredo postali prvi finalisti letošnjega državnega prvenstva. V polfinalu so bili na dveh tekmah boljši od tekmecev iz Trebnjega, po sobotni zmagi v Ljubljani s 33:29 so v sredo slavili še v Mokronogu s 25:21. Letošnji pokalni prvaki iz slovenske prestolnice se bodo v velikem finalu pomerili z Velenjčani, zmagovalci drugega polfinalnega para.

Branilci naslova iz Velenja so v soboto na odločilni tretji tekmi v gosteh premagali Celjane s 30:24 in polfinalno serijo dobili z 2:1 v zmagah.

Velenjčani so v dvorani Zlatorog pokvarili načrte Celjanom. Foto: Aleš Fevžer

Šestindvajsetkratni rokometni državni prvaki iz knežjega mesta so na najbolj pomembni tekmi v sezoni, kot so jo sami označili, doživeli polom. V prvem polčasu so delovali zelo nebogljeno, po uvodnem vodstvu z 2:0 nato med drugo in 25. minuto sploh niso dosegli gola, Velenjčani pa so izkoristili vse njihove slabosti in jim v prvem polčasu dovolili, da so dosegli le štiri gole.

Gostujoči vratar Matevž Skok je v prvem polčasu z enajstimi obrambami "začaral" svoja vrata, njegovi soigralci v polju pa so si z granitno obrambo in učinkovito predstavo v napadu v končnici prvega polčasa priigrali deset golov prednosti (12:2, 13:3 in 14:4).

Celjani so v drugem polčasu dvignili raven svoje igre, a zaostanek iz prve polovice tekme je bil enostavno prevelik. V 44. minuti so prepolovili gromozanski primanjkljaj in znižali na 15:20, v 51. minuti pa je njihov zaostanek znašal le tri gole (20:23).

Rokometaši iz Šaleške doline so v prelomnih trenutkih dvoboja le uredili svoje vrste. V 53. minuti so si priigrali pet golov prednosti (25:20), kljub silovitim napadom gostiteljev pa lep kapital v golih zadržali do zadnjega zvoka sirene.

Velenjčani se bodo v finalu za državni naslov pomerili s Slovanom. Foto: Aleš Fevžer

Pri Velenjčanih sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Urban Pipp in Enej Slatinek Jovičič z osmimi goli, Škof pa je enajstim obrambam iz prvega polčasa v drugem dodal še dve. Luka Perić je za Celjane dosegel šest, Alex Bognar in Uroš Milićević pa po štiri zadetke.

Rokometaši Krke so na povratni tekmi za končno peto mesto v ligi NLB premagali Slovenj Gradec s 33:24 (16:10). Rokometaši iz dolenjske prestolnice so pred tednom dni Koroško zapustili z minimalnim porazom (26:27), na povratnem obračunu pa pred domačimi gledalci prepričljivo slavili z devetimi goli prednosti (33:24).

Liga NLB, polfinale in boji za razvrstitev:

Sobota, 24. maj:

Koprski rokometaši z Radovljičani za obstanek v ligi NLB Po današnjih rokometnih tekmah zadnjega kroga v 1. B slovenski rokometni ligi so znani tekmeci Kopra v dodatnih tekmah za obstanek oziroma napredovanje v elitno ligo NLB v sezoni 2025/26. Koper, predzadnja ekipa v skupini za obstanek, se bo pomerila s Frankstahl Radovljico, drugouvrščeno v 1. B SRL. Gorenjska zasedba je v zadnjem krogu v Škofljici izgubila s 26:27 in prvo mesto na lestvici prepustila zmagovalcu današnje medsebojne tekme, ki se po letu dni tako vrača v ligo NLB. Iz elitnega domačega ligaškega tekmovanja je izpadel Misteral Krško, ki je v skupini za obstanek osvojil zadnje mesto. Pred njim so se uvrstili Jeruzalem Ormož, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica in Koper.

