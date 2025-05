Slovan zanesljivo do prednosti v finalu

V prvi finalni tekmi lige NLB je LL Grosist Slovan pred domačimi navijači s 30:24 (15:9) ugnal Gorenje Velenje in v finalu povedel z 1:0. Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so na sredini prvi tekmi za končno tretje mesto v letošnji sezoni s 34:32 (19:17) ugnali RK Trimo Trebnje. Ekipe igrajo na dve zmagi.

Ljubljanski rokometaši so naredili odločen korak k premiernemu naslovu državnih prvakov. Na prvem obračunu finalne serije na dve zmagi so pred 1200 gledalci v domači dvorani na Kodeljevem ugnali branilce naslova iz Velenja. Druga tekma se bo 4. junija v Velenju pričela ob 20.15, morebitna tretja pa bo 8. junija ob 18. uri znova v Ljubljani.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in po devetih minutah povedli s 7:3. Do odhoda na veliki odmor so imeli v rezultatski oblasti tekmece iz Šaleške doline, ki so v polfinalni seriji presenetili papirnate favorite iz Celja.

Z agresivno obrambo in bravuroznimi obrambami Nebojše Bojića, a tudi s hitrim izvajanjem žoge na sredini igrišča po prejetem golu, so v 22. minuti prvič povedli za pet golov (13:8). Ob polčasu je njihova prednost znašala šest zadetkov (15:9), kar je bila tudi najvišja v prvi polovici tekme.

Slovan je vodil celotno srečanje. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so tudi v drugem polčasu imeli škarje in platno v svojih rokah. V 43. minuti so prvič povedli za deset golov (24:14) in tekma je bila odločena. Petkratni državni prvaki iz Velenja so se trudili po najboljših močeh, a zavoljo krajše klopi in slabšega nabora kakovostnih igralcev niso bili kos v tej sezoni silno ambicioznim Ljubljančanom. Ti so na lepi poti, da v svojo vitrino prinesejo še drugo domačo lovoriko po aprilskem zmagoslavju v pokalnem tekmovanju.

V ljubljanski zasedbi sta bila najbolj učinkovita Jaka Malus in Grk Nikolaos Tzortzinis, ki sta dosegla po pet golov, vratar Bojić pa je zbral 13 obramb. V velenjski ekipi je Enej Slatinek Jovičič dosegel pet, Tarik Velić in Goti Maričić pa po štiri zadetke.

"Od prve do zadnje minute smo imeli nadzor nad tekmeci. Do 52. minute smo igrali sijajno, v končnici dvoboja pa močno popustili. Zmage nismo ogrozili, a že v sredo je pred nami nova tekma in nova zgodba," je dejal domači trener Zorman.

"Težko se je zoperstaviti Slovanu. Na vse naše poskuse je imel ustrezne odgovore, tudi telesna moč je odločno na njegovi strani. Na drugi tekmi v Velenju bomo skušali dvigniti našo igro in izsiliti odločilno tretjo tekmo," je po porazu dejal strateg Velenjčanov Zoran Jovičić, medtem ko je vratar Emir Taletović dodal: "Začetek tekme niti ni bil tako slab, a zastreljali smo nekaj 'čistih' strelov. V začetku drugega polčasa smo padli v obrambi, kar so Ljubljančani izkoristili. Na koncu dvoboja smo se dvignili, a prednost Ljubljančanov je bila enostavno previsoka."

Celjani do prve zmage

Celjani in Trebanjci so se v knežjem mestu pomerili v prvi tekmi v dvoboju za končno tretje mesto v državnem prvenstvu. Celjani so v polfinalu izpadli proti branilcem naslova Gorenju iz Velenja, Trebanjci pa so izgubili proti LL Grosistu Slovanu.

Celjani so prišli do zmage s 34:32. Foto: Aleš Fevžer

Druga tekma bo v nedeljo v Mokronogu, morebitna tretja pa prihodnji petek znova v Celju.

Grofje so na domačem parketu bolje začeli in prvi prišli do večje prednosti, ko so po osmih minutah povedli s štirimi goli naskoka (7:3) za prvo minuto odmora gostujoče zasedbe. Večino prvega polčasa so nato rokometaši iz knežjega mesta držali okoli tri gole prednosti. Tik pred odmorom pa so se Trebanjci približali na gol zaostanka (16:17) po dveh zadetkih Petra Šiška. Celjani so zatem znova obnovili tri gole prednosti, na veliki odmor pa odnesli dva gola naskoka.

Po prihodu iz slačilnice je bil potek dvoboja enak, Celjani so vodili, Trebanjci pa so jih vseskozi lovili. Po dobrih desetih minutah nadaljevanja so varovanci portugalskega stratega Paula Pereire povedli s +5 pri 26:21. Gostje so prišli nazaj na -2 (26:28), zatem pa nekajkrat tudi le na gol zaostanka. A izenačiti jim ni uspelo, Celjani pa so vse do konca tesno vodstvo zadržali v svojih rokah.

Liga NLB, tekma za tretje mesto in finale, prvi tekmi

Sreda, 28. maj:

Sobota, 31. maj:

