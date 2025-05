Celjani so minuli vikend sezono končali s porazom v polfinalu državnega prvenstva proti Gorenju Velenju. Proti branilcem naslova so izgubili z 1:2 v zmagah in končali sezono.

Paulo Pereira, ki od leta 2016 vodi portugalsko izbrano vrsto, je na klop Celjanov sedel lanskega junija, njegova zgodba v knežjem mestu pa se končuje že po eni sezoni. Ob slovesu od celjske klopi se je portugalski strokovnjak v pismu zahvalil navijačem, medtem ko se pripravlja na novo življenjsko poglavje.

"Imel sem nešteto izkušenj izven svoje države in ta je ena izmed tistih, ki je imela name največji vpliv. Biti del te neverjetne skupnosti je bilo zelo nagrajujoče," je med drugim v pismu zapisal Pereira. Šestdesetletni Portugalec je še dodal, da jim letošnji tekmovalni format DP ni bil naklonjen, predvsem zaradi pomembnih poškodb v zadnjih tednih.

Celjani zaenkrat še niso predstavili novega trenerja, a kot je na spletu poročala Ekipa, naj bi Pereiro na celjski klopi nasledil Klemen Luzar.