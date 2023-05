Janc in Makuc z branilci lovorike zanesljivo na F4

Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja četverice v rokometni ligi prvakov, ki bo 17. in 18. junija v Lanxess Areni v Kölnu. Kot zadnji so si vstopnico pričakovano priborili člani Barcelone, za katero igrata Domen Makuc in Blaž Janc. Katalonci so tudi na drugi tekmi zanesljivo premagali GOG Gudme Nejca Cehteta (36:31). Ob branilcih lovorike bodo na zaključnem turnirju nastopili še Magdeburg Marka Bezjaka, PSG in Kielce.

Magdeburg Marka Bezjaka je na povratni sredini četrtfinalni tekmi s 30:28 premagal Wislo Plock, potem ko sta ekipi na prvi tekmi remizirali. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Bezjak ob zmagi ni zadel, blestel pa je Nizozemec Kay Smits s 14 zadetki. Pri Wisli je bil najbolj učinkovit Rus Sergej Mark Kosorotov z osmimi goli.

Kiel Mihe Zarabca, ki je dal dva gola, je v sredo še drugič izgubil s PSG, na prvi tekmi za štiri gole, na drugi pa za tri (32:29). Miha Zarabec je ob drugem porazu dosegel dva gola. Pri PSG je bil najbolj učinkovit latvijski velikan Dainis Krištopans s šestimi, pri Kielu pa Norvežan Peter Overby s petimi goli.

Blaž Janc je k zmagi na povratni tekmi prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

V četrtek so na povratnem poljsko-madžarskem obračunu med Kielcami in Veszpremom Poljaki zmagali z 31:27 in si priigrali napredovanje, saj se je prva tekma končala z remijem (29:29). K zmagi sta največ golov, šest, prispevala Alex Dušebajev in Szymon Sicko. Gašper Marguč je ob porazu zadel štirikrat.

Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca je povratno tekmo proti danskemu Gudmeju Nejca Cehteta začela s prednostjo sedmih golov (37:30). Katalonci so tudi na drugi tekmi zanesljivo zmagali in se uvrstili na zaključni turnir. Tako Janc kot Makuc sta k zmagi prispevala dva gola, Cehte ob porazu ni zadel. Najbolj razpoložen pri Barceloni je bil s sedmimi goli Luis Frade.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Sreda, 17. maj:

Četrtek, 18. maj: