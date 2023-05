Prvak Celje končal sezono z zmago, Gorenje ostalo pred Trimom

Končno je državno rokometno prvenstvo. Prvaki rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu lige NLB premagali Slovenj Gradec z 31:23. Drugouvrščeni rokometaši Gorenja so premagali Sviš Ivančno Gorico s 36:24, Trimo Trebnje pa je ostalo tretje, v zadnjem krogu je premagalo Slovana z 39:32.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so zaznamovali sezono 2022/23 ter osvojili 26. naslov državnih prvakov in 22. naslov pokalnih zmagovalcev. Edini "spodrsljaj" na domači sceni so doživeli v začetku sezone, ko so po izvajanju sedemmetrovk izgubili superpokalno tekmo proti Velenjčanom.

Na Koroškem poraz proti "gospodarjem" slovenskih rokometnih igrišč ni prinesel slabe volje, z bojevitimi in srčnimi predstavami so sezono 2022/23 končali v zgornji polovici razpredelnice - na šestem mestu. Večji del prvega polčasa je minil v enakovredni predstavi, v končnici prvega dela tekme pa so zagospodarili Celjani in se na veliki odmor odpravili s prednostjo štirih golov (15:11). Rokometaši iz mesta grofov v drugem polčasu niso popustili, vseskozi so bili korak ali dva pred Korošci. V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Tim Cokan s sedmimi in Stefan Žabić s šestimi goli, v domači pa Vid Levc s šestimi zadetki.

Velenjčani v tej sezoni niso bili kos tekmecem iz Celja, v boju za drugo mesto pa so bili boljši od Trebanjcem. Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so sezono končali s točko več od Dolenjcev in petimi manj od Celjanov.

Foto: RK Gorenje Igralci iz Šaleške doline so na zadnji ligaški tekmi od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah, njihova najvišja prednost pa je v končnici tekme nekajkrat znašala 13 golov. Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Tilen Sokolič in Timotej Grmšek, ki sta dosegla po šest golov, v dolenjski pa Marko Marojević s petimi zadetki.

Trebanjska ekipa je bila poldrugi mesec pred koncem sezone 2022/23 v resnih kombinacijah za premierna naslova državnega in pokalnega prvaka. Izbrancem slovenskega selektorja in dolenskega rokometnega velikana Uroša Zormana se na odločilnih tekmah za naslov državnega prvaka proti Celjanom in Velenjčanom ni izšlo. Zadnji ligaški obračun na Kodeljevem se je končal z zmago. Trebanjci so temelje za zmago postavili v končnici drugega polčasa, nato pa zanesljivo držali prednost štirih do osmih golov.

Slovan je v tej sezoni prikazala toplo-hladne predstave. Najboljše je "prihranila" za zaključek sezone, ko si je pod vodstvom nekdanjega selektorja Borisa Denića, ki se je sredi sezone vrnil na Kodeljevo, zagotovila obstanek v ligi NLB.

