Gorenje po predzadnji tekmi ohranja drugo mesto

Ta konec tedna se v ligi NLB dogaja predzadnje dejanje. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so si že zagotovili naslov prvakov, so z 38:27 premagali Krško. Se pa še naprej odvija hud boj za drugo mesto. Velenjčani so z 31:27 premagali Loko, Trebanjci pa s 30:22 Koper, tako da Velenjčani ohranjajo točko prednosti pred Trebnjem.

Rokometaši iz Šaleške doline so po zmagi v Škofji Loki zadržali drugo mesto na razpredelnici, ki jim v prihodnji sezoni prinaša nastop v evropski ligi. Temelje za zmago so postavili že v uvodu tekme, ko so povedli s 7:2, do konca prvega polčasa pa je njihova prednost vseskozi znašala med petimi in sedmimi goli.

Izbranci gostujočega trenerja Zorana Jovičića so imeli tudi v drugi polovici tekme popoln nadzor nad Gorenjci, največ pa so vodili za osem golov (23:15, 24:16 in 25:17). V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič s sedmimi goli, vratar Matevž Skok pa je zbral 13 obramb. V škofjeloški je Darko Cingesar dosegel šest golov.

"Uspešno smo opravili z enim najtežjih gostovanj za nas. Dobro smo se pripravili, saj smo vedeli kaj na čaka in koliko nam ta tekma nosi. Ponosen sem na soigralce, ker smo v obrambi odigrali vrhunsko in držali nasprotnika na varni razdalji celotno tekmo," je po zmagi Gorenja povedal Kenan Pajt.

Trimo ostaja tretji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Trebanjci pa so v drugi polovici prvega polčasa uveljavili svojo premo nad Koprom. Po neodločenem izidu 8:8 so postopoma lomili odpor tekmecev z Obale in v končnici prvega dela tekme povedli s 16:10. V drugem polčasu so si nekajkrat priigrali prednost devetih golov. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič z desetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Mirnes Grčo s 15 obrambami. V gostujoči sta Benjamin Bekrić in Andraž Kete dosegla po pet zadetkov.

Liga NLB, 25. krog

Petek, 19. maj

Sobota, 20. maj

Nedelja, 21. maj

Lestvica: