Celje 26. prvak, Gorenju derbi za drugo mesto

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so si dva kroga pred koncem lige NLB zagotovili 26. naslov državnih prvakov, potem ko so igralci velenjskega Gorenja na nedeljski zadnji tekmi 24. kroga za drugo mesto premagali trebanjski Trimo s 30:26. Celjani so dan prej premagali Maribor Branik s 36:29.

Rokometaši so se po pokalnem premoru znova vrnili na parkete v državnem prvenstvu. Celjani so si v Ormožu zagotovili 22. pokalno lovoriko, v ligi pa 26. naslov. Dva kroga pred koncem lige imajo neulovljivih pet točk naskoka pred drugouvrščenimi Velenjčani, medtem ko tretjeuvrščeni Trebanjci zaostajajo šest točk.

Ekipa iz mesta grofov je osvojila dvojno krono v sezoni 2022/23. Pred tednom dni je na finalu pokala Slovenije v Ormožu premagala Jeruzalem s 35:24, v elitnem domačem ligaškem tekmovanju pa je na 24 tekmah dosegla 23 zmag in doživela le en poraz proti trebanjskemu Trimu. Celjska ekipa je s 26. zmagoslavji rekorderka po številu naslovov v državnem prvenstvu. Na drugem mestu je velenjska zasedba s štirimi, po enega sta osvojila Koper in Prule 67.

Celjani so v soboto hitro povedli s 3:1, toda dvoboj je bil celoten prvi polčas precej izenačen, saj so Mariborčani uspešno držali stik z domačini. Rokometaši iz knežjega mesta so na glavni odmor odšli s prednostjo dveh golov. Drugi polčas pa so varovanci Alema Toskića napadalno odprli in se odmaknili na prednost štirih zadetkov (18:14). Po dobrih desetih minutah nadaljevanja so grofje po golu Matica Suholežnika vodili za +5 (23:18). V nadaljevanju rokometaši Maribora niso več mogli parirati Celjanom, ti so vmes povedli za +7, do konca tekme pa varno zadržali prednost.

Pri celjski zasedbi se je s sedmimi goli najbolj izkazal Tilen Strmljan, pet jih je dodal Tadej Mazej. Na drugi strani je blestel Filip Jerenec z 11 zadetki, pet jih je prispeval Vid Kačičnik.

Liga NLB, 24. krog

Petek, 12. maj

Sobota, 13. maj

Nedelja, 14. maj

Lestvica: