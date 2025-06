Triindvajsetletni Majstorović je sicer otrok novomeške Krke, v minuli sezoni pa je igral za madžarsko prvoligaško ekipo Csurgoi. Bil je član reprezentance BiH na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je osvojila zadnje, 24. mesto.

Iz še ene dolenjske prvoligaške ekipe Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica so sporočili, da so podpisali dolgoročno pogodbo s Simonom Vidmarjem. Pred njim so sodelovanje podaljšali tudi Andraž Justin, Luka Klemenčič in Matic Ravnikar.

