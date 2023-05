Brez presenečenja: favorizirani Celjani do nove pokalne lovorike

Rokometaši Celja so v finalu pokala Slovenije upravičili vlogo favoritov in Ormožane premagali s 35:24. S tem so osvojili 22. pokalno lovoriko.

Rokometaši Celja so v finalu pokala Slovenije upravičili vlogo favoritov in Ormožane premagali s 35:24. S tem so osvojili 22. pokalno lovoriko. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v finalu slovenskega pokala v dvorani Hardek v Ormožu upravičili vlogo favoritov, gostitelje Ormožane so premagali s 35:24 in osvojili 22. pokalno lovoriko v samostojni državi. Na tekmi za tretje mesto je Krka, ki je vodila praktično celotno srečanje, z 28:21 premagala Koper.

Pokal Slovenije, zaključni turnir, finale Nedelja, 7. maj:

Jeruzalem Ormož : Celje Pivovarna Laško 24:35 (14:19)

Celjanom se v tej sezoni nasmiha dvojna krona. V ligi NLB imajo tri kroge pred koncem štiri točke več od drugouvrščenih Trebanjcev in pet od tretjeuvrščenih Velenjčanov.

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni prav rokometaši iz mesta grofov. Na zmagovalni oder so se povzpeli kar 22-krat, po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67.

V sezonah 2019/20 in 2020/21 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa.

Celjani so na letošnjem turnirju v Prlekiji v polfinalu premagali Koprčane z 31:29, Ormožani pa na drugem sobotnem obračunu Novomeščane s 26:22.

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, zmagali so kar 22-krat. Po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67.

Novomeščani v boju za tretje mesto ugnali Koprčane

Dolenjci so temelje za zmago postavili v končnici prvega polčasa. V 20. minuti je bila tekma povsem odprta, nato pa so Novomeščani pri izidu 8:8 naredili delni izid 9:4 in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (17:12).

V drugi polovici tekme so vseskozi imeli pod nadzorom tekmece z Obale, največ pa so vodili za osem golov (26:18).

Pri Krki je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs z enajstimi, pri Kopru pa Matevž Žagar s petimi goli.

Pokal Slovenije, zaključni turnir, finale Nedelja, 7. maj:

finale

17.30 Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož tekma za tretje mesto:

Koper : Krka 21:28 (12:17)

Dvorana Hardek, gledalcev 300, sodnika: Hotko in Miklavčič.

Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Žagar 5 (1), Furlan, Poklar 2, Konjevič, Bekrić 1, Moljk 3, Beganović, Vujović 2, Zugan 1, Sanabor, Marić 1, Kete 2, Breznikar 2, Bratkovič 2 (2).

Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 3, Majstorović, Grojzdek, Knavs 11 (4), Vukić, Stanojević 4, Rašo 2, Lončar, Nosan 5, Kukman 1, Windischer 1, Matko.

Sedemmetrovke: Koper 6 (3), Krka 4 (4).

Izključitve: Koper 8, Krka 6 minut.

Rdeči karton: Knavs (51.)