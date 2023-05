Ormožani v razprodani dvorani do finala s Celjani

V nedeljskem finalu rokometnega pokala Slovenije v Ormožu se bodo pomerili gostitelji Ormožani in Celjani. Prvi so pred polnimi tribunami dvorane s 26:22 premagali Novomeščane, drugi pa z 31:29 Koprčane. Branilcev naslova iz Velenja na zaključnem turnirju ni, saj so jih v četrtfinalu izločili Pivovarji.

Rokometaši iz mesta ob Savinji so izpolnili prvi del naloge v Prlekiji in se prebili v veliki finale. Njihova pot do najbolj prestižne tekme je bila zelo "makadamska", odpor polfinalnih tekmecev z Obale so strli v sami končnici povsem enakovrednega obračuna.

Koprčani so se brezkompromisno podali v boj proti papirnatim favoritom iz Celja. V prvi polovici tekme so jim bili povsem konkurenčni, sredi drugega polčasa pa so pridelali tri gole zaostanka (21:24, 22:25 in 23:26). Ko je že kazalo, da so izbranci srbskega strokovnjaka na celjski klopi Alema Toskića ujeli pravšnji ritem, pa so jim Koprčani po golih Jake Moljka in Adama Bratkovića v 49. minuti povsem zadihali za ovratnik (25:26).

V prelomnih trenutkih dvoboja so se Celjani le zbrali in pet minut pred koncem rednega dela znova povedli za tri gole (29:26). Lepe prednosti, tudi najvišje v prvem polfinalnem obračunu v Ormožu, niso zapravili, po hudem boju so si tudi priigrali finalno vozovnico, čeravno so se jim Koprčani po golu Benjamina Bekrića v zadnji minuti znova približali na gol zaostanka (30:29).

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Koprčan Aleks Vlah z devetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Nebojša Bojić z 18 obrambami. Tine Poklar je za Koper dosegel deset zadetkov, vratar Marin Đurica pa je zbral 12 obramb.

Kosi paral mrežo Novomeščanov Ormožani so v polfinalu s 26:22 premagali Novomeščane. Foto: Facebook

Prleki so izgubili obe ligaški tekmi proti Dolenjcem v tej sezoni, na današnji polfinalni pokalni tekmi pa so unovčili prednost domačega igrišča in si priigrali najbolj prestižno tekmo na zaključnem turnirju. Finalna tekma med Celjem Pivovarno Laško in ormoškim Jeruzalemom se bo v nedeljo pričela ob 17.30, tekma za tretje mesto med Krko in Koprom pa bo ob 14.45.

Večji del prvega in drugega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, prelomni trenutki dvoboja pa so bili domena domačih rokometašev. Na krilih izjemno razpoloženega Tilna Kosija in bravuroznih obramb Tomislava Balenta so v 50. minuti povedli z 21:17, lepe prednosti pa vse do zadnjega zvoka sirene niso zapravili.

V državnem prvenstvu četrtouvrščeni Novomeščani so v zadnjem delu dvoboja skušali postaviti tekmo na glavo, a izbranci domačega trenerja Saša Prapotnika niso popustili niti za milimeter. S preudarno predstavo in pravočasnimi goli so tekmece vseskozi imeli pod nadzorom in si prvič v zgodovini kluba izborili nastop na finalni pokalni tekmi.

V ormoški ekipi je Kosi dosegel kar 15 golov, Balent pa je zbral osem obramb. Uroš Knavs je za novomeško ekipo dosegel sedem zadetkov, vratar Alen Blaževič pa je zaustavil sedem strelov.

Celjani z 21 pokalnimi lovorikami

Na minulih rokometnih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, na zmagovalni oder so se povzpeli kar 21-krat. Po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa sta bila uspešna Gold Club Hrpelje in Prule 67. V sezonah 2019/20 in 2020/21 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa.