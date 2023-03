Celjani po podaljšku izločili Velenjčane, Ormožani presenetili Trebanjce

Znani so vsi udeleženci zaključnega turnirja rokometnega pokala Slovenije. V pokalnem posladku so Celjani s 33:31 po podaljšku premagali branilce lovorike Velenjčane, Rokometaši Ormoža so po hudem boju in podaljšku izločili Trebanjce, Novomeščani pa s 30:23 Maribor. Zvečer se bodo pomerili rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja Velenja. Ekipi sta se nazadnje srečali konec februarja, ko so bili v ligi NLB z 28:22 boljši Celjani. Koper pa bo gostoval pri edinem drugoligašu med četrtfinalno druščino, Kočevju.

V četrtfinalnem pokalnem posladku so smetano pobrali rokometaši iz Celja, ki so po dveh petminutnih podaljških premagali branilce naslova iz Velenja s 33:31. Izbranci domačega trenerja Alema Toskića so bili v drugem polčasu v zahtevnem položaju, a so nadoknadili pet golov primanjkljaja (15:20, 16:21) ter izsilili podaljšek, nato pa na krilih vratarja Nebojše Bojića, ki je zbral deset obramb, ukanili najmočnejše domače tekmece. Pri trenutno vodilni ekipi v NLB je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah, pri osmoljencih iz Velenja pa Timotej Grmšek. Oba sta dosegla po šest golov.

Ormožani so v svojem Hardeku na kolena položili favorizirane Trebanjce z 31:30. Odločitev o zmagovalcu je padla v podaljšku, potem ko se je tekma v rednem delu končala s 27:27. Pri Prlekih je odločilne gole prispeval Nik Čirović, skupaj s Tilnom Kosijem sta dosegla po devet zadetkov. Pri Dolenjcih je bil najbolj učinkovit Filip Glavaš s sedmimi zadetki.

Novomeščani so z rutinsko predstavo opravili z Mariborčani in zmagali s 30:23. Pri Dolenjcih sta bila najbolj učinkovita Marko Majstorović in Uroš Knavs s sedmimi, pri Štajercih pa Izidor Budja s petimi zadetki.

Zadnjo polfinalno vstopnico so si priigrali Koprčani po zmagi nad tekmeci iz Kočevja s 33:23. Klej Sanabor in Bor Breznikar sta dosegla po pet golov za Koper, Jaka Đekić pa osem za Kočevje.

Na lanskem zaključnem turnirju v Slovenj Gradcu so bili najboljši Velenjčani po zmagi nad Škofjeločani. Na minulih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, ki so 21-krat zmagali v tem tekmovanju. Po trikrat sta bila najboljša Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa Gold Club Hrpelje in Prule 67.