Trebanjci kot prvi v četrtfinale Pokala Slovenije

Z obračunom med Trimom in Svišom se je danes začela osmina finala rokometnega Pokala Slovenije. Trebanjci so si z zmago s 35:22 kot prvi priborili nastop v četrtfinalu. Preostale tekme osmine finala bodo odigrane šele 21. in 23. decembra, nekaj celo šele januarja naslednje leto. Se bosta pa v zaostali tekmi šestnajstine finala v sredo pomerila Mokerc-Kig in Grosist Slovan.