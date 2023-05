Celjani favoriti, Koprčani, Novomeščani in Ormožani po presenečenje

Dvorana Hardek v Ormožu bo konec tega tedna gostila moški zaključni turnir za slovenski pokal. Papirnati favoriti enega od vrhuncev domače rokometne sezone so Celjani, ki se bodo v soboto na prvi polfinalni tekmi ob 14.45 pomerili s Koprčani, ob 17.30 pa se bo začela druga tekma med Ormožani in Novomeščani.

Rokometašem Celja Pivovarne Laško gre v domači sezoni 2022/23 kot po maslu. V državnem prvenstvu imajo tri kroge pred koncem štiri točke naskoka pred drugouvrščenim trebanjskim Trimom in šest pred tretjeuvrščenim velenjskim Gorenjem (tekma manj), svojo absolutno prevlado pa želijo potrditi tudi v Prlekiji ter osvojiti svojo 22. pokalno lovoriko.

Med najbolj motiviranimi v taboru zasedbe iz mesta ob Savinji bo gotovo Primorec Aleks Vlah. Kapetan celjske zasedbe, ki bo poleti odšel v danski Alborg, se je v zadnjih letih razvil v enega najboljših slovenskih igralcev, v svoji rokometni biografiji pa še nima vpisanega naslova domačega pokalnega zmagovalca.

"Slovenskega pokalnega naslova še nisem osvojil in naredil bom vse, da skupaj s soigralci osvojimo prestižno domačo lovoriko in z dvojno krono izpolnimo vsa naša pričakovanja v tej sezoni," je pred zaključnim pokalnim tekmovanjem dejal 25-letni Vlah, ki je bil s 144 goli doseženimi goli tretji najboljši strelec rednega dela evropske lige prvakov v sezoni 2022/23. Pred Vlahom sta bila le igralca danskega Gudmeja Emil Madsen (156) in Simon Pytlick (147).

"V Ormožu moramo biti osredotočeni od prve do zadnje sekunde, saj je pokalno tekmovanje v preteklosti že postreglo s številnimi presenečenji. Naredili bomo vse, da najprej premagamo Koper, nato pa svoje znanje pokažemo še v finalu," je dodal Vlahov klubski soigralec Tilen Strmljan.

"Celjani so veliki favoriti, a bele zastave ne bomo vnaprej izobesili. Borili se bomo po svojih najboljših močeh in jih skušali presenetiti," je pred turnirjem v Ormožu dejal kapetan Koprčanov Jaka Moljk.

Veliko zanimanja bo deležna tudi druga polfinalna tekma med ormoškim Jeruzalemom in v tej sezoni zelo vročo novomeško Krko, ki se je po vrnitvi v elitno ligo NLB zelo izkazala in je trenutno na četrtem mestu v 14-članskem tekmovanju.

Ormožani, ki so v četrtfinalu senzacionalno izločili Trebanjce, so se z Novomeščani v polfinalu pomerili tudi pred petimi leti v Ljutomeru. Ta tekma jim ni ostala v najlepšem spominu, Dolenjci so jih tedaj dokaj zanesljivo premagali, na letošnjem turnirju pa se jim Prleki želijo oddolžiti za takratno "bolečino", a tudi za dva poraza na medsebojnih tekmah v tej sezoni v ligi NLB.

"Ormožane smo v tej sezoni že dvakrat premagali, zakaj jih ne bi tudi tretjič? Moji varovanci dobro trenirajo in so zelo motivirani. Imamo nekaj težav s poškodbami, a se s tem ne obremenjujemo," je pred pokalnim vrhuncem dejal strateg zasedbe iz dolenjske prestolnice Mirko Skoko.

Ormožani se želijo pred svojimi privrženci prebiti v nedeljski finale. Na letošnji pokalni lovoriki bo njihov moto "borba in moč", tako kot se imenuje njihova klubska revija.

Na minulih rokometnih pokalnih tekmovanjih so bili najbolj uspešni rokometaši iz Celja, na zmagovalni oder so se povzpeli kar 21-krat. Po trikrat sta zmagala Koper in Gorenje Velenje, po enkrat pa sta bila uspešna Gold Club Hrpelje in Prule 67. V sezonah 2019/20 in 2020/21 ni bilo pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa.