Celjani po izenačeni končnici na Danskem ostali praznih rok

Slovenski rokometni prvaki so po boleči sobotni zaušnici na uvodni tekmi lige NLB proti Trebanjcem danes izgubili tudi na veliki mednarodni sceni. Na uvodni tekmi skupinskega dela lige prvakov so bili povsem enakovredni favoriziranim tekmecem iz Gudmeja, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so plačali davek neizkušenosti in doživeli prvi poraz v skupini B.

Novo priložnost za mednarodno dokazovanje bodo imeli že 20. septembra, ko bodo v domačem Zlatorogu gostili tekmece iz portugalskega Porta, v nadaljevanju pa jih nato čakajo še izjemno zahtevni dvoboji s špansko Barcelono, madžarskim Veszpremom, nemškim Magdeburgom, francoskim Montpellierom in poljsko Wislo iz Plocka.

Izbranci srbskega trenerja na klopi Celja Alema Toskića so odlično odprli obračun v Odenseju. Njihova igra v napadu je bila zbrana in preudarna, obramba trdna in gibljiva, po golu Tadeja Mazeja so si v deseti minuti priigrali štiri gole prednosti (7:3).

V nadaljevanju so se začele kazati prve "razpoke" v igri Celjanov, kar glede na močno spremenjen kader v primerjavi z minulo sezono niti ni presenetljivo. Njihovi tradicionalni mednarodni tekmeci so to takoj izkoristili, v 15. minuti so izenačili na 8:8, dve minuti kasneje pa povedli z 10:9.

Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, rokometaši iz mesta grofov pa so se izkazali v končnici prve polovice tekme, ko so nevtralizirali zaostanek dveh golov (14:16) ter se z zadetkom Tima Cokana na veliki odmor odpravili z 19:18.

Foto: Aleš Fevžer Celjska zasedba je bila tudi v drugem polčasu povsem konkurenčna danskemu prvaku. Obe ekipi sta večjo pozornost namenila igri v napadu, v "revolveraškem" obračunu pa so si Celjani v 47. minuti po dveh golih Cokana priigrali prednost dveh zadetkov (31:29).

Slabih pet minuti pred koncem tekme so zaostali za dva gola (33:35). V prelomnih trenutkih dvoboja so bili vseskozi zelo blizu gostiteljem, ki so s pravočasno doseženimi zadetki držali pičlo prednost pred srčnimi Celjani in jih na koncu tudi premagali.

V celjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Štefan Žabić z osmimi in Mitja Janc s šestimi gol

V skupini B je Blaž Janc k zmagi Barcelone na gostovanju pri Montpellieru (30.25) prispeval dva gola.

Aleks Vlah, ki se je iz Celja preselil k Aalborgu, je ob zmagi dosegel pet golov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V skupina A je slovenski Eurofarm Pelister z 22:31 izgubil s Kolstadom. Urban Lesjak je branil za Eurofarm Pelister, Nejc Cehte je ob porazu dosegel štiri gole, Domen Tajnik pa enega. Aleks Vlah je Aalborgu s petimi goli pomagal do zmage nad Kielcam (34:31).